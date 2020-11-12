Российские АЗС летом начнут проверять в режиме "тайного покупателя"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Росстандарт начнет проверять автозаправочные станции в режиме "тайного покупателя" с 1 июля 2021 года, заявил замглавы ведомства Алексей Кулешов.
"Уже был принят закон о госконтроле и надзоре, который вступит в силу в следующем году, с 1 июля. Он даст нам как органу госконтроля и надзора осуществлять такие проверки в режиме "тайного покупателя". Соответственно, без предупреждения пришли, отмерили и по качеству, и по количеству топлива, и выявили такие нарушения", - сказал Кулешов на прямой линии по качеству моторного топлива в России в эфире "Авторадио".
6 ноября, 02:17Эксперт дал совет, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Сейчас Росстандарт проводит проверки на АЗС, предупреждая их заранее. Даже при этом ведомство выявляет нарушения на заправках по результатам 20% проверок, отметил Кулешов. По его словам, согласно некоторым исследованиям общественные организации находили нарушения по результатам 70% проверок.
Замглавы Росстандарта также рассказал, что от потребителей поступают жалобы на недолив топлива, только за 2020 год ведомство получило более 500 таких жалоб.
31 октября, 08:00Магазин общего режима: кого в России наказывают за кражу продуктов