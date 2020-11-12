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Российские АЗС летом начнут проверять в режиме "тайного покупателя"
Российские АЗС летом начнут проверять в режиме "тайного покупателя"
Росстандарт начнет проверять автозаправочные станции в режиме "тайного покупателя" с 1 июля 2021 года, заявил замглавы ведомства Алексей Кулешов. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:53
2020-11-12T15:53
россия
олег кулешов
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Росстандарт начнет проверять автозаправочные станции в режиме "тайного покупателя" с 1 июля 2021 года, заявил замглавы ведомства Алексей Кулешов."Уже был принят закон о госконтроле и надзоре, который вступит в силу в следующем году, с 1 июля. Он даст нам как органу госконтроля и надзора осуществлять такие проверки в режиме "тайного покупателя". Соответственно, без предупреждения пришли, отмерили и по качеству, и по количеству топлива, и выявили такие нарушения", - сказал Кулешов на прямой линии по качеству моторного топлива в России в эфире "Авторадио".Сейчас Росстандарт проводит проверки на АЗС, предупреждая их заранее. Даже при этом ведомство выявляет нарушения на заправках по результатам 20% проверок, отметил Кулешов. По его словам, согласно некоторым исследованиям общественные организации находили нарушения по результатам 70% проверок.Замглавы Росстандарта также рассказал, что от потребителей поступают жалобы на недолив топлива, только за 2020 год ведомство получило более 500 таких жалоб.
https://ria.ru/20201106/nedoliv-1583283922.html
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россия, олег кулешов, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество

Российские АЗС летом начнут проверять в режиме "тайного покупателя"

15:53 12.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Росстандарт начнет проверять автозаправочные станции в режиме "тайного покупателя" с 1 июля 2021 года, заявил замглавы ведомства Алексей Кулешов.
"Уже был принят закон о госконтроле и надзоре, который вступит в силу в следующем году, с 1 июля. Он даст нам как органу госконтроля и надзора осуществлять такие проверки в режиме "тайного покупателя". Соответственно, без предупреждения пришли, отмерили и по качеству, и по количеству топлива, и выявили такие нарушения", - сказал Кулешов на прямой линии по качеству моторного топлива в России в эфире "Авторадио".
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Сейчас Росстандарт проводит проверки на АЗС, предупреждая их заранее. Даже при этом ведомство выявляет нарушения на заправках по результатам 20% проверок, отметил Кулешов. По его словам, согласно некоторым исследованиям общественные организации находили нарушения по результатам 70% проверок.
Замглавы Росстандарта также рассказал, что от потребителей поступают жалобы на недолив топлива, только за 2020 год ведомство получило более 500 таких жалоб.
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