https://ria.ru/20201112/zapravka-1584307635.html

Российские АЗС летом начнут проверять в режиме "тайного покупателя"

Российские АЗС летом начнут проверять в режиме "тайного покупателя"

Росстандарт начнет проверять автозаправочные станции в режиме "тайного покупателя" с 1 июля 2021 года, заявил замглавы ведомства Алексей Кулешов. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:53

2020-11-12T15:53

2020-11-12T15:53

россия

олег кулешов

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Росстандарт начнет проверять автозаправочные станции в режиме "тайного покупателя" с 1 июля 2021 года, заявил замглавы ведомства Алексей Кулешов."Уже был принят закон о госконтроле и надзоре, который вступит в силу в следующем году, с 1 июля. Он даст нам как органу госконтроля и надзора осуществлять такие проверки в режиме "тайного покупателя". Соответственно, без предупреждения пришли, отмерили и по качеству, и по количеству топлива, и выявили такие нарушения", - сказал Кулешов на прямой линии по качеству моторного топлива в России в эфире "Авторадио".Сейчас Росстандарт проводит проверки на АЗС, предупреждая их заранее. Даже при этом ведомство выявляет нарушения на заправках по результатам 20% проверок, отметил Кулешов. По его словам, согласно некоторым исследованиям общественные организации находили нарушения по результатам 70% проверок.Замглавы Росстандарта также рассказал, что от потребителей поступают жалобы на недолив топлива, только за 2020 год ведомство получило более 500 таких жалоб.

https://ria.ru/20201106/nedoliv-1583283922.html

https://ria.ru/20201031/vorovstvo-1582301767.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег кулешов, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество