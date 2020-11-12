https://ria.ru/20201112/zags-1584235698.html
В Москве изменили правила проведения торжественных церемоний в ЗАГСах
В Москве изменили правила проведения торжественных церемоний в ЗАГСах
ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек с четверга, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:04
2020-11-12T11:04
2020-11-12T11:11
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек с четверга, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что на бракосочетании молодожены могут находиться без масок, однако во время ожидания и проверки документов им необходимо использовать средства индивидуальной защиты. При входе в отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания всем посетителям измеряют температуру. В случае выявления повышенной температуры или отсутствия средств индивидуальной защиты, масок и перчаток, посетители в отделы ЗАГС не допускаются."Также в учреждениях регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками, респираторами и перчатками. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Ежедневно перед началом рабочего дня сотрудникам органов ЗАГС и дворцов бракосочетания измеряют температуру. Тех, у кого она повышена, не допускают к работе. В помещениях нанесена специальная разметка для соблюдения необходимой дистанции 1,5–2 метра", - отмечается в сообщении.С 12 октября прием в отделах ЗАГС осуществляется по предварительной записи и ранее поданным заявлениям. Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн через единый портал госуслуг. Посещение отдела ЗАГС необходимо только в особых случаях: например, если один из молодоженов - иностранный гражданин или есть законные основания, по которым сокращается срок ожидания регистрации. Через единый портал госуслуг можно подать электронное заявление о рождении и усыновлении детей, а также о расторжении брака.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
ЗАГСы Москвы
ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек с четверга, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Эпидемиологическая обстановка в Москве остается нестабильной. Мы рекомендуем молодоженам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период. И в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве начнут действовать ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях заключения брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты – масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции", – цитируют в сообщении и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханёву.
Отмечается, что на бракосочетании молодожены могут находиться без масок, однако во время ожидания и проверки документов им необходимо использовать средства индивидуальной защиты. При входе в отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания всем посетителям измеряют температуру. В случае выявления повышенной температуры или отсутствия средств индивидуальной защиты, масок и перчаток, посетители в отделы ЗАГС не допускаются.
"Также в учреждениях регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками, респираторами и перчатками. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Ежедневно перед началом рабочего дня сотрудникам органов ЗАГС и дворцов бракосочетания измеряют температуру. Тех, у кого она повышена, не допускают к работе. В помещениях нанесена специальная разметка для соблюдения необходимой дистанции 1,5–2 метра", - отмечается в сообщении.
С 12 октября прием в отделах ЗАГС осуществляется по предварительной записи и ранее поданным заявлениям. Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн через единый портал госуслуг. Посещение отдела ЗАГС необходимо только в особых случаях: например, если один из молодоженов - иностранный гражданин или есть законные основания, по которым сокращается срок ожидания регистрации. Через единый портал госуслуг можно подать электронное заявление о рождении и усыновлении детей, а также о расторжении брака.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф