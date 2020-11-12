https://ria.ru/20201112/zags-1584235698.html

В Москве изменили правила проведения торжественных церемоний в ЗАГСах

В Москве изменили правила проведения торжественных церемоний в ЗАГСах

ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек с четверга, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.11.2020

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек с четверга, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что на бракосочетании молодожены могут находиться без масок, однако во время ожидания и проверки документов им необходимо использовать средства индивидуальной защиты. При входе в отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания всем посетителям измеряют температуру. В случае выявления повышенной температуры или отсутствия средств индивидуальной защиты, масок и перчаток, посетители в отделы ЗАГС не допускаются."Также в учреждениях регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками, респираторами и перчатками. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Ежедневно перед началом рабочего дня сотрудникам органов ЗАГС и дворцов бракосочетания измеряют температуру. Тех, у кого она повышена, не допускают к работе. В помещениях нанесена специальная разметка для соблюдения необходимой дистанции 1,5–2 метра", - отмечается в сообщении.С 12 октября прием в отделах ЗАГС осуществляется по предварительной записи и ранее поданным заявлениям. Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн через единый портал госуслуг. Посещение отдела ЗАГС необходимо только в особых случаях: например, если один из молодоженов - иностранный гражданин или есть законные основания, по которым сокращается срок ожидания регистрации. Через единый портал госуслуг можно подать электронное заявление о рождении и усыновлении детей, а также о расторжении брака.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20200828/zags-1576429639.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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