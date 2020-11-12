https://ria.ru/20201112/zadachi-1584255285.html

Мишустин рассказал о новых задачах правительства

Мишустин рассказал о новых задачах правительства

Все действия властей должны быть направлены на повышение эффективности работы в условиях борьбы с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:18

2020-11-12T12:18

2020-11-12T12:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Все действия властей должны быть направлены на повышение эффективности работы в условиях борьбы с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства."Сейчас перед правительством стоят новые задачи, президентом были определены цели развития на ближайшие 10 лет, уже идет реализация общенационального плана действий в сложных условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Все наши действия сейчас должны быть направлены на повышение эффективности исполнительной власти. Необходимо, чтобы вся система государственного управления работала как единый, слаженный механизм, и правительство должно действовать как команда профессионалов, которые понимают свою ответственность за будущее страны", - сказал Мишустин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584210037.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, политика