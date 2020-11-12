https://ria.ru/20201112/yurist-1584285657.html

Юрист рассказала, о чем должен помнить бизнес на налоговых каникулах

Юрист рассказала, о чем должен помнить бизнес на налоговых каникулах

Российские предприятия, наиболее пострадавшие от последствий распространения коронавируса, пользуясь поддержкой в форме налоговых каникул не должны забывать о... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:10

2020-11-12T14:10

2020-11-12T14:10

михаил мишустин

деловая россия

экономика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские предприятия, наиболее пострадавшие от последствий распространения коронавируса, пользуясь поддержкой в форме налоговых каникул не должны забывать о финансовом планировании и своевременной подаче деклараций, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.Ранее в четверг глава кабмина РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает на три месяца налоговые каникулы для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии сфер, то есть до конца года. По его словам, Ситуация по-прежнему сложная, малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства."При этом не стоит забывать, что в любом случае необходимо сдавать своевременно налоговую декларацию, помня, что все документы должны быть поданы в установленный срок и с точными данными, поскольку за уклонение от уплаты налогов может быть не только финансовая ответственность, но и уголовная в случае достижения порога крупности", - предупреждает она.По словам эксперта, сейчас, безусловно, важно поддержать бизнес, так как почти у всех серьезно упали доходы, многие предприниматели стараются сохранить бизнес и большую часть сотрудников. "Налоговые каникулы, отсрочка или рассрочка налоговых платежей, а при некоторых параметрах есть и освобождение от ряда налоговых платежей за второй квартал этого года, безусловно, важные меры поддержки для предпринимателей", - считает собеседница агентства.

https://realty.ria.ru/20201112/dolschiki-1584140223.html

https://ria.ru/20201107/nalogi-1583446383.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, деловая россия, экономика