Юрист рассказала, о чем должен помнить бизнес на налоговых каникулах
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские предприятия, наиболее пострадавшие от последствий распространения коронавируса, пользуясь поддержкой в форме налоговых каникул не должны забывать о финансовом планировании и своевременной подаче деклараций, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.
Ранее в четверг глава кабмина РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает на три месяца налоговые каникулы для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии сфер, то есть до конца года. По его словам, Ситуация по-прежнему сложная, малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства.
"Бизнесменам стоить помнить о том, что если речь идет об отсрочке налоговых платежей, то их все же необходимо будет уплачивать. Поэтому важно, чтобы предприниматели, пользуясь мерами поддержки, осуществляли четкое финансовое планирование, включая и последующую уплату налогов, которые они сейчас могут не уплачивать, учитывая неблагоприятную экономическую ситуацию", - прокомментировала Авдеева.
"При этом не стоит забывать, что в любом случае необходимо сдавать своевременно налоговую декларацию, помня, что все документы должны быть поданы в установленный срок и с точными данными, поскольку за уклонение от уплаты налогов может быть не только финансовая ответственность, но и уголовная в случае достижения порога крупности", - предупреждает она.
По словам эксперта, сейчас, безусловно, важно поддержать бизнес, так как почти у всех серьезно упали доходы, многие предприниматели стараются сохранить бизнес и большую часть сотрудников. "Налоговые каникулы, отсрочка или рассрочка налоговых платежей, а при некоторых параметрах есть и освобождение от ряда налоговых платежей за второй квартал этого года, безусловно, важные меры поддержки для предпринимателей", - считает собеседница агентства.
"Обобщая, можно сказать, что все меры поддержки, включая налоговые каникулы, могут стать действительно спасением для многих бизнесов только с оптимизацией расходов, четким планом на преодоление ситуации и аудитом правовых рисков", - заключила Авдеева.