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Архангельская область
https://ria.ru/20201112/yarusolov-1584336553.html
Ярусолов-процессор для архангельской компании спущен на воду
Ярусолов-процессор для архангельской компании спущен на воду
Ярусолов-процессор "Марлин" проекта МТ1112XL спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:40
2020-11-12T17:40
архангельская область
россия
александр цыбульский
илья шестаков
объединенная судостроительная корпорация
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
северная верфь
архангельская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ/АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноя - РИА Новости. Ярусолов-процессор "Марлин" проекта МТ1112XL спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).Судостроительный завод "Северная верфь" строит ярусолов-процессор "Марлин" проекта МТ1112XL для ООО "Глобус", основанного товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области."Благодаря федеральному закону сейчас в Российской Федерации строится 53 новых рыбопромысловых судна. Нас в свое время пугали, что у наших верфей нет компетенций для строительства рыбопромыслового флота, но мы видим , что суда сдаются заказчику, суда спускаются на воду", - сообщил на церемонии спуска судна заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.Он отметил эффективность таких рыболовецких судов."Сейчас у нас благодаря федеральному правительству серьезный тренд на обновление судов. Это важно, и это для потребителей в первую очередь возможность получать новую качественную продукцию на прилавках магазинов и наших столах. Я хочу поздравить наших рыбаков с тем, что в их распоряжение поступает одно из самых современных судов, и уверен , что для Архангельской области, этого центра рыбаков, это особое событие и начало приобретения новых компетенций в отрасли рыболовства", - сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов отметил, что в общем портфеле заказов предприятия доля рыболовных судов занимает до 40%."В нашей загрузке уже рыболовецкая программа занимает до 40%. Мы, безусловно, строим большой пакет кораблей по линии ГОЗ, но рыбаки становятся для нас одной из основных частей производственной программы. Соотношение 30-40% загрузки по линии рыболовецкого флота будет сохраняться", - сказал он.Ярусолов-процессор "Марлин" будет вести промысел трески, пикши, зубатки, палтуса, окуня в Северном, Норвежском и Баренцевом морях.Судно предназначено для высокотехнологичного и экологического лова рыбы. Проектом предусмотрены автоматизированные линии установки и выборки ярусов, оборудование для глубокой и безотходной переработки и хранения улова непосредственно на судне. Разработчик концепт-проекта - Marin Teknikk AS (Норвегия).Водоизмещение ярусолова - 2,2 тысячи тонн, длина - 59 метров, ширина - 13 метров, автономность плавания - 45 суток, производительность – до 30 тонн готовой рыбопродукции в сутки. Судно имеет морозильный трюм для готовой рыбопродукции емкостью около 500 тонн. На ярусолове установят современную рыбоперерабатывающую фабрику доя обработки улова и производства разных видов замороженного филе, а также консервов из печени и икры трески. Отмечается, что ярусный способ лова - наиболее щадящий для водной экосистемы, так как минимизирует воздействие на морское дно и позволяет ловить определенные виды рыб, не нанося ущерба остальным. "Марлин" сможет вести промысел почти при любой погоде. За счет винторулевых колонок судно получит высокую маневренность.Судно названо заказчиком "Марлин" по имени семейства рыб отряда окунеобразных, известных способностью развивать высокую скорость - около 100 километров час.
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россия
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россия, александр цыбульский, илья шестаков, объединенная судостроительная корпорация, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), северная верфь, архангельская область

Ярусолов-процессор для архангельской компании спущен на воду

17:40 12.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЦеремония спуска на воду ярусолова-процессора "Марлин" проекта МТ1112XL судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду ярусолова-процессора Марлин проекта МТ1112XL судостроительного завода Северная верфь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ/АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноя - РИА Новости. Ярусолов-процессор "Марлин" проекта МТ1112XL спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Судостроительный завод "Северная верфь" строит ярусолов-процессор "Марлин" проекта МТ1112XL для ООО "Глобус", основанного товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области.
"Благодаря федеральному закону сейчас в Российской Федерации строится 53 новых рыбопромысловых судна. Нас в свое время пугали, что у наших верфей нет компетенций для строительства рыбопромыслового флота, но мы видим , что суда сдаются заказчику, суда спускаются на воду", - сообщил на церемонии спуска судна заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Он отметил эффективность таких рыболовецких судов.

"Это новые, эффективные суда. То есть мы за счет малого количества судов можем отлавливать большее количество ресурса, но и самое важное, что вся эта программа инвестиционных квот предполагает, что это не просто суда, это, по сути дела, плавающие перерабатывающие фабрики", — сказал Шестаков.

"Сейчас у нас благодаря федеральному правительству серьезный тренд на обновление судов. Это важно, и это для потребителей в первую очередь возможность получать новую качественную продукцию на прилавках магазинов и наших столах. Я хочу поздравить наших рыбаков с тем, что в их распоряжение поступает одно из самых современных судов, и уверен , что для Архангельской области, этого центра рыбаков, это особое событие и начало приобретения новых компетенций в отрасли рыболовства", - сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники судостроительного завода "Северная верфь" на церемонии спуска на воду ярусолова-процессора "Марлин" проекта МТ1112XL в Санкт-Петербурге
Сотрудники судостроительного завода Северная верфь на церемонии спуска на воду ярусолова-процессора Марлин проекта МТ1112XL в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудники судостроительного завода "Северная верфь" на церемонии спуска на воду ярусолова-процессора "Марлин" проекта МТ1112XL в Санкт-Петербурге
Генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов отметил, что в общем портфеле заказов предприятия доля рыболовных судов занимает до 40%.
"В нашей загрузке уже рыболовецкая программа занимает до 40%. Мы, безусловно, строим большой пакет кораблей по линии ГОЗ, но рыбаки становятся для нас одной из основных частей производственной программы. Соотношение 30-40% загрузки по линии рыболовецкого флота будет сохраняться", - сказал он.
"Мы рассчитываем на продолжение программы, и заказчик относится к этому позитивно. У нас основной заказчик "Норебо". Он крупные оператор на рыбопромышленном направлении в целом, они закрыли основную потребность на Северном бассейне и следующие 4 судна - это уже Дальневосточный бассейн. Контракт должен пройти одобрительную процедуру, на следующей неделе, я рассчитываю, что он уже вступит в силу, и мы будем готовится еще к 4 судам", - добавил Орлов.
Ярусолов-процессор "Марлин" будет вести промысел трески, пикши, зубатки, палтуса, окуня в Северном, Норвежском и Баренцевом морях.
Судно предназначено для высокотехнологичного и экологического лова рыбы. Проектом предусмотрены автоматизированные линии установки и выборки ярусов, оборудование для глубокой и безотходной переработки и хранения улова непосредственно на судне. Разработчик концепт-проекта - Marin Teknikk AS (Норвегия).
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЦерковные принадлежности священнослужителя во время церемонии спуска на воду ярусолова-процессора "Марлин" проекта МТ1112XL судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Церковные принадлежности священнослужителя во время церемонии спуска на воду ярусолова-процессора Марлин проекта МТ1112XL судостроительного завода Северная верфь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Церковные принадлежности священнослужителя во время церемонии спуска на воду ярусолова-процессора "Марлин" проекта МТ1112XL судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Водоизмещение ярусолова - 2,2 тысячи тонн, длина - 59 метров, ширина - 13 метров, автономность плавания - 45 суток, производительность – до 30 тонн готовой рыбопродукции в сутки. Судно имеет морозильный трюм для готовой рыбопродукции емкостью около 500 тонн. На ярусолове установят современную рыбоперерабатывающую фабрику доя обработки улова и производства разных видов замороженного филе, а также консервов из печени и икры трески. Отмечается, что ярусный способ лова - наиболее щадящий для водной экосистемы, так как минимизирует воздействие на морское дно и позволяет ловить определенные виды рыб, не нанося ущерба остальным. "Марлин" сможет вести промысел почти при любой погоде. За счет винторулевых колонок судно получит высокую маневренность.
Судно названо заказчиком "Марлин" по имени семейства рыб отряда окунеобразных, известных способностью развивать высокую скорость - около 100 километров час.
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Архангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийИлья ШестаковОбъединенная судостроительная корпорацияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Северная верфьАрхангельская область
 
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