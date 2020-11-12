https://ria.ru/20201112/yarusolov-1584336553.html

Ярусолов-процессор для архангельской компании спущен на воду

Ярусолов-процессор для архангельской компании спущен на воду

Ярусолов-процессор "Марлин" проекта МТ1112XL спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:40

2020-11-12T17:40

2020-11-12T17:40

архангельская область

россия

александр цыбульский

илья шестаков

объединенная судостроительная корпорация

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

северная верфь

архангельская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584334706_0:279:3072:2007_1400x0_80_0_0_84a2d1c7826305fd392b8be8cde22235.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ/АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноя - РИА Новости. Ярусолов-процессор "Марлин" проекта МТ1112XL спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).Судостроительный завод "Северная верфь" строит ярусолов-процессор "Марлин" проекта МТ1112XL для ООО "Глобус", основанного товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области."Благодаря федеральному закону сейчас в Российской Федерации строится 53 новых рыбопромысловых судна. Нас в свое время пугали, что у наших верфей нет компетенций для строительства рыбопромыслового флота, но мы видим , что суда сдаются заказчику, суда спускаются на воду", - сообщил на церемонии спуска судна заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.Он отметил эффективность таких рыболовецких судов."Сейчас у нас благодаря федеральному правительству серьезный тренд на обновление судов. Это важно, и это для потребителей в первую очередь возможность получать новую качественную продукцию на прилавках магазинов и наших столах. Я хочу поздравить наших рыбаков с тем, что в их распоряжение поступает одно из самых современных судов, и уверен , что для Архангельской области, этого центра рыбаков, это особое событие и начало приобретения новых компетенций в отрасли рыболовства", - сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов отметил, что в общем портфеле заказов предприятия доля рыболовных судов занимает до 40%."В нашей загрузке уже рыболовецкая программа занимает до 40%. Мы, безусловно, строим большой пакет кораблей по линии ГОЗ, но рыбаки становятся для нас одной из основных частей производственной программы. Соотношение 30-40% загрузки по линии рыболовецкого флота будет сохраняться", - сказал он.Ярусолов-процессор "Марлин" будет вести промысел трески, пикши, зубатки, палтуса, окуня в Северном, Норвежском и Баренцевом морях.Судно предназначено для высокотехнологичного и экологического лова рыбы. Проектом предусмотрены автоматизированные линии установки и выборки ярусов, оборудование для глубокой и безотходной переработки и хранения улова непосредственно на судне. Разработчик концепт-проекта - Marin Teknikk AS (Норвегия).Водоизмещение ярусолова - 2,2 тысячи тонн, длина - 59 метров, ширина - 13 метров, автономность плавания - 45 суток, производительность – до 30 тонн готовой рыбопродукции в сутки. Судно имеет морозильный трюм для готовой рыбопродукции емкостью около 500 тонн. На ярусолове установят современную рыбоперерабатывающую фабрику доя обработки улова и производства разных видов замороженного филе, а также консервов из печени и икры трески. Отмечается, что ярусный способ лова - наиболее щадящий для водной экосистемы, так как минимизирует воздействие на морское дно и позволяет ловить определенные виды рыб, не нанося ущерба остальным. "Марлин" сможет вести промысел почти при любой погоде. За счет винторулевых колонок судно получит высокую маневренность.Судно названо заказчиком "Марлин" по имени семейства рыб отряда окунеобразных, известных способностью развивать высокую скорость - около 100 километров час.

https://ria.ru/20201111/arkhangelsk-1584128494.html

россия

архангельская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр цыбульский, илья шестаков, объединенная судостроительная корпорация, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), северная верфь, архангельская область