https://ria.ru/20201112/yamal-1584305655.html

Почти 750 молодых семей на Ямале в этом году обеспечат жильем

Почти 750 молодых семей на Ямале в этом году обеспечат жильем

Семьсот сорок молодых семей в этом году обеспечат жильем в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:47

2020-11-12T15:47

2020-11-12T15:47

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

новый уренгой

надымский район

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Семьсот сорок молодых семей в этом году обеспечат жильем в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."На Ямале в этом году 740 молодых семей будут обеспечены жильем. Уже получили социальную выплату и оформили квартиры в собственность 603 молодые семьи. Еще 137 семей северян получат поддержку до конца года. Больше всего новоселов в крупных городах Ямала – 259 семей в Ноябрьске, 87 – в Новом Уренгое, а также в Надымском районе – 55", - говорится в сообщении.При этом объем финансирования на программу по обеспечению жильем молодых семей в этом году был заложен на 500 семейных пар. Значительно превысить запланированные показатели удалось благодаря перераспределению невостребованных в рамках других мероприятий финансовых средств, выделенных департаменту строительства и жилищной политики.Кроме того, расширился список тех, кто может претендовать на получение жилья. В соответствии с поручением губернатора Дмитрия Артюхова, супруги, которых исключили из очереди в связи с достижением возраста 36 лет, также имеют право на социальную поддержку. До конца года выплату получат 100 таких семей. Несмотря на достижение возрастного ценза, размер выплаты за этой категорией граждан сохраняется, средства на покупку жилья они получат в соответствии с программой, уточняют власти."В среднем молодая семья на Ямале получает поддержку в размере 1,3 миллиона рублей на покупку недвижимости. Это существенная часть стоимости жилья. Деньги становятся хорошим подспорьем северянам, и эта мера поддержки очень востребована", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа Тимофея Савиных.Средства субсидии могут быть использованы непосредственно для оплаты части стоимости жилья или для погашения ипотечного займа, но размер выплаты не может превышать размер остатка задолженности по кредиту. Участвовать в программе может полная или неполная семья, где возраст супругов либо одинокого родителя не достиг 36 лет. Для участия документы и заявления подаются в жилищные службы органов местного самоуправления, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20200920/yamal-1577517355.html

https://ria.ru/20201016/yamal-1580197625.html

ямал

новый уренгой

надымский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, ямал, новый уренгой, надымский район, общество