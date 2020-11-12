https://ria.ru/20201112/yakushev-1584311545.html

Новый полпред в Уральском округе не будет заводить страницы в соцсетях

Новый полпред в Уральском округе не будет заводить страницы в соцсетях

Новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил в четверг журналистам, что не ведет страницы в социальных... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:08

2020-11-12T16:08

2020-11-12T16:08

владимир якушев

уральский фо

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил в четверг журналистам, что не ведет страницы в социальных сетях и не планирует этого делать.По его словам, для того, чтобы не было интерпретаций и неправильной подачи информации о его работе, полпред предпочитает, чтобы все заявления СМИ получали из первых уст.В понедельник президент России Владимир Путин освободил Якушева от должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе.

https://ria.ru/20201109/yakushev-1583723947.html

уральский фо

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир якушев, уральский фо, политика