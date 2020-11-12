Новый полпред в Уральском округе не будет заводить страницы в соцсетях
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил в четверг журналистам, что не ведет страницы в социальных сетях и не планирует этого делать.
"Я всегда был достаточно открытым человеком. Я, единственное, вы знаете, не веду ни одной странички нигде. По-моему, пресс-служба у меня вела Минстроя, но сам лично не вел и не веду. Такой я немного консервативный, поэтому прошу на меня не обижаться. И уже не поменяюсь. Услышать от меня откровенности, когда я где-то буду писать в Instagram, как я поехал к зубному врачу, я точно не буду", - сказал Якушев.
По его словам, для того, чтобы не было интерпретаций и неправильной подачи информации о его работе, полпред предпочитает, чтобы все заявления СМИ получали из первых уст.
В понедельник президент России Владимир Путин освободил Якушева от должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе.
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