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Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по времени нахождения под водой
Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по времени нахождения под водой
Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по времени нахождения под водой на съемочной площадке. Об этом сама актриса рассказала в интервью Etonline. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T00:28
2020-11-12T00:28
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кино и сериалы
новости культуры
том круз
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по времени нахождения под водой на съемочной площадке. Об этом сама актриса рассказала в интервью Etonline.Так, во время работы над второй частью "Аватара" актриса сумела задержать дыхание под водой на семь минут 14 секунд, что на 74 секунды больше рекорда Тома Круза (шесть минут) для одной из сцен "Миссия невыполнима: Племя изгоев". Она также пояснила, что ей очень нравится то, что по работе ей иногда приходится делать неожиданные вещи."Нам, актерам, очень повезло, потому что часто бывает нужно учиться чему-то новому", — добавила она, напомнив, что на съемках "Аммонита" с Сиршой Ронан ей пришлось освоить профессию палеонтолога.
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кино и сериалы, новости культуры, том круз, кейт уинслет

Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по времени нахождения под водой

00:28 12.11.2020
 
© AFP 2020 / Getty Images/C Flanigan/AP Photo/Mark Schiefelbein/Кейт Уинслет / Том Круз
Кейт Уинслет / Том Круз - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AFP 2020 / Getty Images/C Flanigan/AP Photo/Mark Schiefelbein/
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по времени нахождения под водой на съемочной площадке. Об этом сама актриса рассказала в интервью Etonline.
Так, во время работы над второй частью "Аватара" актриса сумела задержать дыхание под водой на семь минут 14 секунд, что на 74 секунды больше рекорда Тома Круза (шесть минут) для одной из сцен "Миссия невыполнима: Племя изгоев".
"Это было здорово, я очень горда собой, но вряд ли смогу повторить когда-нибудь еще раз. Чтобы показать такой результат, я интенсивно тренировалась в течение четырех недель", — пояснила Уинслет.
Она также пояснила, что ей очень нравится то, что по работе ей иногда приходится делать неожиданные вещи.
"Нам, актерам, очень повезло, потому что часто бывает нужно учиться чему-то новому", — добавила она, напомнив, что на съемках "Аммонита" с Сиршой Ронан ей пришлось освоить профессию палеонтолога.
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