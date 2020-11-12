https://ria.ru/20201112/winslet-1584132309.html

Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по времени нахождения под водой

Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по времени нахождения под водой

Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по времени нахождения под водой на съемочной площадке. Об этом сама актриса рассказала в интервью Etonline. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T00:28

2020-11-12T00:28

2020-11-12T00:28

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новости культуры

том круз

кейт уинслет

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по времени нахождения под водой на съемочной площадке. Об этом сама актриса рассказала в интервью Etonline.Так, во время работы над второй частью "Аватара" актриса сумела задержать дыхание под водой на семь минут 14 секунд, что на 74 секунды больше рекорда Тома Круза (шесть минут) для одной из сцен "Миссия невыполнима: Племя изгоев". Она также пояснила, что ей очень нравится то, что по работе ей иногда приходится делать неожиданные вещи."Нам, актерам, очень повезло, потому что часто бывает нужно учиться чему-то новому", — добавила она, напомнив, что на съемках "Аммонита" с Сиршой Ронан ей пришлось освоить профессию палеонтолога.

https://ria.ru/20201005/uinslet-1578115768.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том круз, кейт уинслет