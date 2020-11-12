В Сирии на пути российской военной колонны прогремел взрыв
22:04 12.11.2020 (обновлено: 22:49 12.11.2020)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На пути следования колонны российской военной полиции в Сирии сработало взрывное устройство, сообщил замруководителя центра по примирению враждующих сторон Александр Гринкевич.
Незначительные повреждения получил бронеавтомобиль "Тигр", среди военнослужащих пострадавших нет.
Гринкевич уточнил, что ЧП произошло во время патрулирования на маршруте Изра — Сахват Эль-Камх в провинции Дераа в районе населенного пункта Мусейфра.
Российскую колонну сопровождали сирийские силовики.
"Вся техника и российские военнослужащие благополучно вернулись в пункт дислокации. Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с сирийскими органами безопасности организовано проведение расследования инцидента", — заключил Гринкевич.
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