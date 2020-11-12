https://ria.ru/20201112/vzryv-1584382334.html

В Сирии на пути российской военной колонны прогремел взрыв

В Сирии на пути российской военной колонны прогремел взрыв

На пути следования колонны российской военной полиции в Сирии сработало взрывное устройство, сообщил замруководителя центра по примирению враждующих сторон... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:04

2020-11-12T22:04

2020-11-12T22:49

война в сирии

россия

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568153917_0:206:2910:1843_1400x0_80_0_0_556c4740861d2dc1b6c03757b3bc2508.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На пути следования колонны российской военной полиции в Сирии сработало взрывное устройство, сообщил замруководителя центра по примирению враждующих сторон Александр Гринкевич.Незначительные повреждения получил бронеавтомобиль "Тигр", среди военнослужащих пострадавших нет.Гринкевич уточнил, что ЧП произошло во время патрулирования на маршруте Изра — Сахват Эль-Камх в провинции Дераа в районе населенного пункта Мусейфра.Российскую колонну сопровождали сирийские силовики.

https://ria.ru/20201107/obstanovka-v-idlibe-1583386528.html

россия

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сирия, в мире