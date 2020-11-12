https://ria.ru/20201112/vzryv-1584363980.html
В Китае три человека погибли при взрыве на фабрике
В Китае три человека погибли при взрыве на фабрике
Три человека погибли и еще один получил ранения в результате взрыва на фабрике в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:29
2020-11-12T19:29
2020-11-12T19:29
хэбэй
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1400x0_80_0_0_3b390fc13218882f241a90c22796ce74.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и еще один получил ранения в результате взрыва на фабрике в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.По данным агентства, взрыв произошел на фабрике по производству пенополиэтилена примерно в 18.00 по местному времени (13.00 мск). По данным властей, на месте происшествия были обнаружены четыре человека, трое из которых скончались, еще один был направлен в больницу.Пожар, возникший в результате взрыва, потушили. На месте продолжаются спасательные работы.
хэбэй
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1400x0_80_0_0_306d179be020b39b4beec06507574963.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хэбэй, китай, в мире