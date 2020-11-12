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В Китае три человека погибли при взрыве на фабрике

В Китае три человека погибли при взрыве на фабрике

Три человека погибли и еще один получил ранения в результате взрыва на фабрике в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:29

2020-11-12T19:29

2020-11-12T19:29

хэбэй

китай

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и еще один получил ранения в результате взрыва на фабрике в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.По данным агентства, взрыв произошел на фабрике по производству пенополиэтилена примерно в 18.00 по местному времени (13.00 мск). По данным властей, на месте происшествия были обнаружены четыре человека, трое из которых скончались, еще один был направлен в больницу.Пожар, возникший в результате взрыва, потушили. На месте продолжаются спасательные работы.

хэбэй

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хэбэй, китай, в мире