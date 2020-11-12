Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20201112/vyplaty-1584346662.html
Воронежская область направят около миллиарда рублей на выплаты на детей
Воронежская область направят около миллиарда рублей на выплаты на детей
Дополнительные 913 миллионов рублей направят для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Воронежской области, сообщает в четверг областная дума. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:17
2020-11-12T18:17
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574121083_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a7de19547c4952b08cabb409af084a6d.jpg
ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Дополнительные 913 миллионов рублей направят для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Воронежской области, сообщает в четверг областная дума.Соответствующие изменения в закон "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" утвердили 11 ноября в ходе четвертого заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Необходимость корректировок связана с изменением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между региональными департаментами, а также внутри их смет. Самый большой блок изменений связан с направлением почти 4,6 миллиарда рублей безвозмездных поступлений федеральных средств в региональный бюджет.Кроме того, по его словам, 100 миллионов рублей получил регион из резервного фонда правительства страны для строительства школы на 1224 места в Новоусманском районе по региональному проекту "Жилье". Также в Воронежскую область направлены 280,5 миллиона рублей дополнительных субсидий на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. Региональное софинансирование на эти цели составило 50 миллионов рублей.Еще регион получил межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в размере 364 миллиона рублей. Эти средства предназначены для завершения реконструкции путепровода на улице 9 января в Воронеже.Дополнительное финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий составит почти 174 миллиона рублей. На эти средства продолжится строительство инженерных сетей нового жилого микрорайона "Экодеревня" в поселке Лушниковка Боровского района, строительство культурно-досугового центра в селе Щучье Лискинского района, а также будет проведен капремонт дома культуры в Каширском районе.Нетёсов также отметил, что за счет федерального и регионального бюджетов средства на модернизацию Воронежского государственного театра кукол имени В.А. Вольховского в целом увеличиваются на 67 миллионов рублей.В рамках текущей корректировки еще на 28 миллионов рублей увеличены средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, почти 12 миллионов рублей дополнительно направят на обеспечение льготников лекарственными средствами.
https://ria.ru/20201111/zhkkh-1584142268.html
https://ria.ru/20201028/deti-1581920609.html
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574121083_308:0:3039:2048_1400x0_80_0_0_51901d7bc47caea564ff5cd4a26a8ae7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, общество

Воронежская область направят около миллиарда рублей на выплаты на детей

18:17 12.11.2020
 
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов
Председатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Дополнительные 913 миллионов рублей направят для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Воронежской области, сообщает в четверг областная дума.
Соответствующие изменения в закон "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" утвердили 11 ноября в ходе четвертого заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Необходимость корректировок связана с изменением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между региональными департаментами, а также внутри их смет. Самый большой блок изменений связан с направлением почти 4,6 миллиарда рублей безвозмездных поступлений федеральных средств в региональный бюджет.

"Значительная часть этого финансирования связана с мероприятиями в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Но регион получает дополнительные средства и на иные цели. В частности, почти на 776 миллионов рублей увеличены субсидии за счет средств резервного фонда правительства РФ на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом из бюджета региона на софинансирование таких выплат заложено еще 137 миллионов рублей", – пояснил Нетёсов.

Кроме того, по его словам, 100 миллионов рублей получил регион из резервного фонда правительства страны для строительства школы на 1224 места в Новоусманском районе по региональному проекту "Жилье". Также в Воронежскую область направлены 280,5 миллиона рублей дополнительных субсидий на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. Региональное софинансирование на эти цели составило 50 миллионов рублей.
Воронежская облдума рассмотрела более двух тысяч обращений с начала года - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 16:36Воронежская область
Воронежская облдума рассмотрела более 500 обращений по вопросам ЖКХ
Еще регион получил межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в размере 364 миллиона рублей. Эти средства предназначены для завершения реконструкции путепровода на улице 9 января в Воронеже.
Дополнительное финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий составит почти 174 миллиона рублей. На эти средства продолжится строительство инженерных сетей нового жилого микрорайона "Экодеревня" в поселке Лушниковка Боровского района, строительство культурно-досугового центра в селе Щучье Лискинского района, а также будет проведен капремонт дома культуры в Каширском районе.
Нетёсов также отметил, что за счет федерального и регионального бюджетов средства на модернизацию Воронежского государственного театра кукол имени В.А. Вольховского в целом увеличиваются на 67 миллионов рублей.
В рамках текущей корректировки еще на 28 миллионов рублей увеличены средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, почти 12 миллионов рублей дополнительно направят на обеспечение льготников лекарственными средствами.
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
28 октября, 13:53Воронежская область
В Воронежской области создали отделение Фонда защиты детей
 
Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная ДумаВоронежская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
Лента новостейМолния