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Воронежская область направят около миллиарда рублей на выплаты на детей

Воронежская область направят около миллиарда рублей на выплаты на детей

Дополнительные 913 миллионов рублей направят для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Воронежской области, сообщает в четверг областная дума. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:17

2020-11-12T18:17

2020-11-12T18:17

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Дополнительные 913 миллионов рублей направят для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Воронежской области, сообщает в четверг областная дума.Соответствующие изменения в закон "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" утвердили 11 ноября в ходе четвертого заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Необходимость корректировок связана с изменением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между региональными департаментами, а также внутри их смет. Самый большой блок изменений связан с направлением почти 4,6 миллиарда рублей безвозмездных поступлений федеральных средств в региональный бюджет.Кроме того, по его словам, 100 миллионов рублей получил регион из резервного фонда правительства страны для строительства школы на 1224 места в Новоусманском районе по региональному проекту "Жилье". Также в Воронежскую область направлены 280,5 миллиона рублей дополнительных субсидий на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. Региональное софинансирование на эти цели составило 50 миллионов рублей.Еще регион получил межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в размере 364 миллиона рублей. Эти средства предназначены для завершения реконструкции путепровода на улице 9 января в Воронеже.Дополнительное финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий составит почти 174 миллиона рублей. На эти средства продолжится строительство инженерных сетей нового жилого микрорайона "Экодеревня" в поселке Лушниковка Боровского района, строительство культурно-досугового центра в селе Щучье Лискинского района, а также будет проведен капремонт дома культуры в Каширском районе.Нетёсов также отметил, что за счет федерального и регионального бюджетов средства на модернизацию Воронежского государственного театра кукол имени В.А. Вольховского в целом увеличиваются на 67 миллионов рублей.В рамках текущей корректировки еще на 28 миллионов рублей увеличены средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, почти 12 миллионов рублей дополнительно направят на обеспечение льготников лекарственными средствами.

https://ria.ru/20201111/zhkkh-1584142268.html

https://ria.ru/20201028/deti-1581920609.html

воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, общество