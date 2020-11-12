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Мишустин рассказал о средствах на выплаты детям от трех до семи лет

Мишустин рассказал о средствах на выплаты детям от трех до семи лет

Правительство РФ направит дополнительно 62 миллиарда рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет, в целом на такие пособия в текущем году... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:22

2020-11-12T12:22

2020-11-12T12:22

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительно 62 миллиарда рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет, в целом на такие пособия в текущем году будет выделено 123 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента РФ Владимира Путина с 1 января. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами."По инициативе президента, малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет предоставляется ежемесячная денежная выплата. Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 миллиарда рублей, таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Он отметил, что средства будет выделены на более чем 4 миллиона детей.Размер такого пособия в среднем по России составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысячи рублей. Правительству было поручено до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам – принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.

https://ria.ru/20201111/gospitalizatsiya-1584090612.html

https://ria.ru/20201111/deti-1584107566.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин, общество