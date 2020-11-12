https://ria.ru/20201112/vybory-1584357860.html

Экс-сенатор не исключил нарушений на выборах в США

Экс-сенатор не исключил нарушений на выборах в США

Прозрачность выборов в США - критически важный вопрос, в Пенсильвании есть судебные иски от наблюдателей, недовольных тем, что их не подпускали на приемлемое... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:56

2020-11-12T18:56

2020-11-12T18:57

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прозрачность выборов в США - критически важный вопрос, в Пенсильвании есть судебные иски от наблюдателей, недовольных тем, что их не подпускали на приемлемое расстояние во время подсчета бюллетеней, сообщил основатель и исполнительный участник юридической фирмы "Маркс и Соколов", бывший сенатор от штата Пенсильвания, советник избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году Брюс Маркс.Он рассказал, что в Пенсильвании есть как независимые наблюдатели, так и наблюдатели, назначенные от штабов кандидатов, все они могут находиться на избирательных участках."Если они считают, что есть нарушение, они могут высказать свое возражение, и это достаточно важные меры для предотвращения нарушений. Но в некоторых округах не допускали наблюдателей близко стоять во время подсчета голосов и заполнения документов, ссылаясь на законодательство, которое говорит, что надо наблюдать с 25 футов (примерно 7,6 метра - ред.). В некоторых округах ссылались на санитарные требования и говорили, что надо наблюдать из-за каких-то пластиковых перегородок", - поделился Брюс Маркс в ходе онлайн-конференции "Наблюдение за выборами: уроки американской президентской кампании".По его словам, в законе не указано, на каком расстоянии могут находиться наблюдатели."Но дальше идет интерпретация закона, некоторые трактовали в свою пользу. Это обжалуется в судебном порядке. Суд говорил, что можно подойти настолько близко, насколько вам нужно, чтобы наблюдать, но пока судебное решение принимается, проходит время", - добавил Маркс.Он отметил, что в Филадельфии и в нескольких пригородах есть поданные судебные иски."Сейчас у нас документы, оформленные избирательными комиссиями, счетными комиссиями, проверяются. Особенно это касается бюллетеней, присланных по почте, которые должны быть оформлены правильно и конверты оформлены правильно", - подчеркнул эксперт.Многие опасения наблюдателей относительно нарушений могут оказаться не лишенными оснований, полагает он."Мы понимаем, что нет дыма без огня. Если такие ситуации выглядят подозрительно, то скорее всего, действительно, там что-то не то происходит, наблюдатели высказывали подозрения. Я, конечно, не могу сказать, что в каждом случае, в котором высказано подозрение, но ведь нет дыма без огня... Прозрачность выборов в России, Белоруссии, США - вопрос критически важный", - подчеркнул эксперт.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

пенсильвания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире