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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/vybory-1584357860.html
Экс-сенатор не исключил нарушений на выборах в США
Экс-сенатор не исключил нарушений на выборах в США
Прозрачность выборов в США - критически важный вопрос, в Пенсильвании есть судебные иски от наблюдателей, недовольных тем, что их не подпускали на приемлемое... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:56
2020-11-12T18:57
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прозрачность выборов в США - критически важный вопрос, в Пенсильвании есть судебные иски от наблюдателей, недовольных тем, что их не подпускали на приемлемое расстояние во время подсчета бюллетеней, сообщил основатель и исполнительный участник юридической фирмы "Маркс и Соколов", бывший сенатор от штата Пенсильвания, советник избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году Брюс Маркс.Он рассказал, что в Пенсильвании есть как независимые наблюдатели, так и наблюдатели, назначенные от штабов кандидатов, все они могут находиться на избирательных участках."Если они считают, что есть нарушение, они могут высказать свое возражение, и это достаточно важные меры для предотвращения нарушений. Но в некоторых округах не допускали наблюдателей близко стоять во время подсчета голосов и заполнения документов, ссылаясь на законодательство, которое говорит, что надо наблюдать с 25 футов (примерно 7,6 метра - ред.). В некоторых округах ссылались на санитарные требования и говорили, что надо наблюдать из-за каких-то пластиковых перегородок", - поделился Брюс Маркс в ходе онлайн-конференции "Наблюдение за выборами: уроки американской президентской кампании".По его словам, в законе не указано, на каком расстоянии могут находиться наблюдатели."Но дальше идет интерпретация закона, некоторые трактовали в свою пользу. Это обжалуется в судебном порядке. Суд говорил, что можно подойти настолько близко, насколько вам нужно, чтобы наблюдать, но пока судебное решение принимается, проходит время", - добавил Маркс.Он отметил, что в Филадельфии и в нескольких пригородах есть поданные судебные иски."Сейчас у нас документы, оформленные избирательными комиссиями, счетными комиссиями, проверяются. Особенно это касается бюллетеней, присланных по почте, которые должны быть оформлены правильно и конверты оформлены правильно", - подчеркнул эксперт.Многие опасения наблюдателей относительно нарушений могут оказаться не лишенными оснований, полагает он."Мы понимаем, что нет дыма без огня. Если такие ситуации выглядят подозрительно, то скорее всего, действительно, там что-то не то происходит, наблюдатели высказывали подозрения. Я, конечно, не могу сказать, что в каждом случае, в котором высказано подозрение, но ведь нет дыма без огня... Прозрачность выборов в России, Белоруссии, США - вопрос критически важный", - подчеркнул эксперт.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html
https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
пенсильвания
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире

Экс-сенатор не исключил нарушений на выборах в США

18:56 12.11.2020 (обновлено: 18:57 12.11.2020)
 
© Sputnik / Артур ГабдрахмановМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Салеме, столице штата Орегон
Митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Салеме, столице штата Орегон - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прозрачность выборов в США - критически важный вопрос, в Пенсильвании есть судебные иски от наблюдателей, недовольных тем, что их не подпускали на приемлемое расстояние во время подсчета бюллетеней, сообщил основатель и исполнительный участник юридической фирмы "Маркс и Соколов", бывший сенатор от штата Пенсильвания, советник избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году Брюс Маркс.
Он рассказал, что в Пенсильвании есть как независимые наблюдатели, так и наблюдатели, назначенные от штабов кандидатов, все они могут находиться на избирательных участках.
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"Если они считают, что есть нарушение, они могут высказать свое возражение, и это достаточно важные меры для предотвращения нарушений. Но в некоторых округах не допускали наблюдателей близко стоять во время подсчета голосов и заполнения документов, ссылаясь на законодательство, которое говорит, что надо наблюдать с 25 футов (примерно 7,6 метра - ред.). В некоторых округах ссылались на санитарные требования и говорили, что надо наблюдать из-за каких-то пластиковых перегородок", - поделился Брюс Маркс в ходе онлайн-конференции "Наблюдение за выборами: уроки американской президентской кампании".
По его словам, в законе не указано, на каком расстоянии могут находиться наблюдатели.
"Но дальше идет интерпретация закона, некоторые трактовали в свою пользу. Это обжалуется в судебном порядке. Суд говорил, что можно подойти настолько близко, насколько вам нужно, чтобы наблюдать, но пока судебное решение принимается, проходит время", - добавил Маркс.
Он отметил, что в Филадельфии и в нескольких пригородах есть поданные судебные иски.
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"Сейчас у нас документы, оформленные избирательными комиссиями, счетными комиссиями, проверяются. Особенно это касается бюллетеней, присланных по почте, которые должны быть оформлены правильно и конверты оформлены правильно", - подчеркнул эксперт.
Многие опасения наблюдателей относительно нарушений могут оказаться не лишенными оснований, полагает он.
"Мы понимаем, что нет дыма без огня. Если такие ситуации выглядят подозрительно, то скорее всего, действительно, там что-то не то происходит, наблюдатели высказывали подозрения. Я, конечно, не могу сказать, что в каждом случае, в котором высказано подозрение, но ведь нет дыма без огня... Прозрачность выборов в России, Белоруссии, США - вопрос критически важный", - подчеркнул эксперт.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденПенсильванияСШАВ мире
 
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