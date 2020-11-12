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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/vybory-1584229448.html
В окружении Трампа рассказали о его попытках изменить итоги выборов
В окружении Трампа рассказали о его попытках изменить итоги выборов
Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе в ходе президентских выборов 2020 года, но у него нет реального плана относительного того, как РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:30
2020-11-12T10:30
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе в ходе президентских выборов 2020 года, но у него нет реального плана относительного того, как изменить результаты голосования в свою пользу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на советников и помощников президента.Как рассказали изданию советники, помощники и союзники Трампа, у президента нет четкой стратегии по изменению результатов выборов. По словам одного из советников, в последнее время Трамп проводил дни в телефонных разговорах. "Президент пытался найти людей, которые сообщат ему хорошие новости", - указал он.Тем не менее, как рассказывают источники, во время некоторых из этих бесед Трамп говорил, что понимает, что Байден вступит в должность президента 20 января, в день инаугурации, и обсуждал свое возможное участие в президентской гонке уже в 2024 году.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
https://ria.ru/20201110/ssha-1583990054.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

В окружении Трампа рассказали о его попытках изменить итоги выборов

10:30 12.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе в ходе президентских выборов 2020 года, но у него нет реального плана относительного того, как изменить результаты голосования в свою пользу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на советников и помощников президента.
Как рассказали изданию советники, помощники и союзники Трампа, у президента нет четкой стратегии по изменению результатов выборов. По словам одного из советников, в последнее время Трамп проводил дни в телефонных разговорах. "Президент пытался найти людей, которые сообщат ему хорошие новости", - указал он.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
Тем не менее, как рассказывают источники, во время некоторых из этих бесед Трамп говорил, что понимает, что Байден вступит в должность президента 20 января, в день инаугурации, и обсуждал свое возможное участие в президентской гонке уже в 2024 году.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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