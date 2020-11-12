https://ria.ru/20201112/vybory-1584229448.html

В окружении Трампа рассказали о его попытках изменить итоги выборов

В окружении Трампа рассказали о его попытках изменить итоги выборов

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе в ходе президентских выборов 2020 года, но у него нет реального плана относительного того, как РИА Новости, 12.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе в ходе президентских выборов 2020 года, но у него нет реального плана относительного того, как изменить результаты голосования в свою пользу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на советников и помощников президента.Как рассказали изданию советники, помощники и союзники Трампа, у президента нет четкой стратегии по изменению результатов выборов. По словам одного из советников, в последнее время Трамп проводил дни в телефонных разговорах. "Президент пытался найти людей, которые сообщат ему хорошие новости", - указал он.Тем не менее, как рассказывают источники, во время некоторых из этих бесед Трамп говорил, что понимает, что Байден вступит в должность президента 20 января, в день инаугурации, и обсуждал свое возможное участие в президентской гонке уже в 2024 году.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

https://ria.ru/20201110/ssha-1583990054.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире