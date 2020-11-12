https://ria.ru/20201112/vybory-1584205674.html

СМИ: Трамп не признает поражение на выборах даже после подсчета голосов

СМИ: Трамп не признает поражение на выборах даже после подсчета голосов

Несколько советников действующего президента США Дональда Трампа считают, что он может перестать оспаривать результаты выборов, но не признает свое поражение... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T02:36

2020-11-12T02:36

2020-11-12T04:45

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Несколько советников действующего президента США Дональда Трампа считают, что он может перестать оспаривать результаты выборов, но не признает свое поражение даже после окончательного подсчета всех голосов, сообщает канал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Он признает результаты, и мы никогда не узнаем, насколько они точны", - сообщил другой советник.Часть советников Трампа, по информации телеканала, до сих пор верят в его возможную победу и продолжают поддерживать его попытки бороться, однако их количество постепенно сокращается. Некоторые помощники действующего президента отмечают, что Трамп постепенно осознает тот факт, что результаты выборов не будут отменены."Даже Трамп понимает, что вероятность изменения результатов практически равна нулю", - заявил один из его помощников.По данным телеканала, многие сторонники президента прилагают усилия, чтобы убедить Трампа двигаться дальше. "В подавляющем большинстве случаев президент приходит к пониманию, что ему нужна стратегия, чтобы двигаться дальше", - сказал один из советников. В частности, сторонники Трампа призывают его принять участие во втором туре выборов в сенат Джорджии для укрепления своего влияния в Республиканской партии.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201110/pennsylvania-1583978701.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире