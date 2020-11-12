https://ria.ru/20201112/vyatgu-1584074196.html

Ученые предложили использовать вихревой эффект для криотерапии

Ученые предложили использовать вихревой эффект для криотерапии

Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали и успешно испытали новую установку для локальной криотерапии. Вихревой принцип охлаждения,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:00

2020-11-12T09:00

2020-11-12T09:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

вятский государственный университет

технологии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали и успешно испытали новую установку для локальной криотерапии. Вихревой принцип охлаждения, положенный в основу прибора, по мнению создателей, выгодно отличает его от аппаратов, работающих на обычных холодильных компрессорах. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomedical Engineering.Локальная криотерапия применяется для лечения пациентов в таких областях медицины, как ревматология, ортопедия, травматология, неврология, физиотерапия, спортивная медицина, дерматология и косметология. Охлаждающий эффект в специальных установках может быть получен разными путями.Вихревой эффект Ранка-Хилша — это температурное разделение потоков газа при закручивании в специальной трубке. При этом для получения охлаждающего эффекта не требуются иные источники энергии, кроме сжатого воздуха, отмечают специалисты.По словам авторов исследования, в их устройстве горячий поток отводится в атмосферу через специальный глушитель, а холодный используется для проведения сеанса криотерапии. В результате удается почти мгновенно обеспечить широкий диапазон рабочих температур от минус 40 до 0 градусов Цельсия.Такой аппарат имеет меньшую эффективность охлаждения по сравнению со стандартными компрессионными машинами, но превосходит их по другим параметрам, считает заведующий кафедрой физики и методики обучения физике ВятГУ Сергей Ворончихин. Ученым удалось увеличить эффективность устройства за счет применения специальных насадок и глушителей. На сегодняшний день оно успешно прошло пилотные испытания. Авторы разрабатывают на основе вихревого эффекта и другие устройства медицинской техники и надеются, что технология получит в медицинской практике широкое применение.

https://ria.ru/20180320/1516838225.html

https://ria.ru/20200918/izobretenie-1577416348.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, вятский государственный университет, технологии