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https://ria.ru/20201112/vyatgu-1584074196.html
Ученые предложили использовать вихревой эффект для криотерапии
Ученые предложили использовать вихревой эффект для криотерапии
Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали и успешно испытали новую установку для локальной криотерапии. Вихревой принцип охлаждения,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:00
2020-11-12T09:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
вятский государственный университет
технологии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали и успешно испытали новую установку для локальной криотерапии. Вихревой принцип охлаждения, положенный в основу прибора, по мнению создателей, выгодно отличает его от аппаратов, работающих на обычных холодильных компрессорах. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomedical Engineering.Локальная криотерапия применяется для лечения пациентов в таких областях медицины, как ревматология, ортопедия, травматология, неврология, физиотерапия, спортивная медицина, дерматология и косметология. Охлаждающий эффект в специальных установках может быть получен разными путями.Вихревой эффект Ранка-Хилша — это температурное разделение потоков газа при закручивании в специальной трубке. При этом для получения охлаждающего эффекта не требуются иные источники энергии, кроме сжатого воздуха, отмечают специалисты.По словам авторов исследования, в их устройстве горячий поток отводится в атмосферу через специальный глушитель, а холодный используется для проведения сеанса криотерапии. В результате удается почти мгновенно обеспечить широкий диапазон рабочих температур от минус 40 до 0 градусов Цельсия.Такой аппарат имеет меньшую эффективность охлаждения по сравнению со стандартными компрессионными машинами, но превосходит их по другим параметрам, считает заведующий кафедрой физики и методики обучения физике ВятГУ Сергей Ворончихин. Ученым удалось увеличить эффективность устройства за счет применения специальных насадок и глушителей. На сегодняшний день оно успешно прошло пилотные испытания. Авторы разрабатывают на основе вихревого эффекта и другие устройства медицинской техники и надеются, что технология получит в медицинской практике широкое применение.
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РИА Новости
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университетская наука, навигатор абитуриента, вятский государственный университет, технологии

Ученые предложили использовать вихревой эффект для криотерапии

09:00 12.11.2020
 
© Depositphotos / robertprzybyszКриотерапия
Криотерапия - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Depositphotos / robertprzybysz
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали и успешно испытали новую установку для локальной криотерапии. Вихревой принцип охлаждения, положенный в основу прибора, по мнению создателей, выгодно отличает его от аппаратов, работающих на обычных холодильных компрессорах. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomedical Engineering.
Локальная криотерапия применяется для лечения пациентов в таких областях медицины, как ревматология, ортопедия, травматология, неврология, физиотерапия, спортивная медицина, дерматология и косметология. Охлаждающий эффект в специальных установках может быть получен разными путями.
Вихревой эффект Ранка-Хилша — это температурное разделение потоков газа при закручивании в специальной трубке. При этом для получения охлаждающего эффекта не требуются иные источники энергии, кроме сжатого воздуха, отмечают специалисты.
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По словам авторов исследования, в их устройстве горячий поток отводится в атмосферу через специальный глушитель, а холодный используется для проведения сеанса криотерапии. В результате удается почти мгновенно обеспечить широкий диапазон рабочих температур от минус 40 до 0 градусов Цельсия.
Такой аппарат имеет меньшую эффективность охлаждения по сравнению со стандартными компрессионными машинами, но превосходит их по другим параметрам, считает заведующий кафедрой физики и методики обучения физике ВятГУ Сергей Ворончихин.
"Высокая надежность вихревой трубки, в которой нет вращающихся деталей, приводов и  хладагентов, ее ценовая привлекательность (почти в 20 раз дешевле ближайших аналогов), неограниченная продолжительность рабочего цикла и отсутствие необходимости в систематическом квалифицированном обслуживании позволяют пренебречь пониженным холодильным коэффициентом", — рассказал Ворончихин.
Ученым удалось увеличить эффективность устройства за счет применения специальных насадок и глушителей. На сегодняшний день оно успешно прошло пилотные испытания.
Авторы разрабатывают на основе вихревого эффекта и другие устройства медицинской техники и надеются, что технология получит в медицинской практике широкое применение.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаВятский государственный университетТехнологии
 
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