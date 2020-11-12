Лавров надеется, что новая администрация США не будет разваливать ВТО
13:10 12.11.2020 (обновлено: 13:16 12.11.2020)
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что новая администрация США не станет блокировать работу ВТО, разваливать организацию или подменять ее какими-либо ситуативными двухсторонними соглашениями, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я надеюсь, что отношение к Всемирной торговой организации от Соединенных Штатов при любом исходе выборов все-таки будет более конструктивным, что США не будут блокировать работу ВТО, не будут пытаться развалить ее и подменить какими-то ситуативными двухсторонними соглашениями в разных частях мира со своими партнерами. Соглашениями, которые не будут связаны никакой логикой, кроме желания "выбить" выгоду для самих Соединенных Штатов", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции.
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В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдает решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.
Однако в августе текущего года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.