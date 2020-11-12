https://ria.ru/20201112/vto-1584271735.html

Лавров надеется, что новая администрация США не будет разваливать ВТО

Лавров надеется, что новая администрация США не будет разваливать ВТО

Москва надеется, что новая администрация США не станет блокировать работу ВТО, разваливать организацию или подменять ее какими-либо ситуативными двухсторонними... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:10

2020-11-12T13:10

2020-11-12T13:16

еврокомиссия

евросоюз

испания

экономика

сергей лавров

всемирная торговая организация (вто)

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что новая администрация США не станет блокировать работу ВТО, разваливать организацию или подменять ее какими-либо ситуативными двухсторонними соглашениями, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Я надеюсь, что отношение к Всемирной торговой организации от Соединенных Штатов при любом исходе выборов все-таки будет более конструктивным, что США не будут блокировать работу ВТО, не будут пытаться развалить ее и подменить какими-то ситуативными двухсторонними соглашениями в разных частях мира со своими партнерами. Соглашениями, которые не будут связаны никакой логикой, кроме желания "выбить" выгоду для самих Соединенных Штатов", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции.В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдает решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.Однако в августе текущего года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/evrosoyuz-1576417783.html

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578459337.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврокомиссия, евросоюз, испания, экономика, сергей лавров, всемирная торговая организация (вто), москва, сша, в мире