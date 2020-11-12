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https://ria.ru/20201112/vspyshka-1584334474.html
В саратовском доме престарелых выявили вспышку COVID-19
В саратовском доме престарелых выявили вспышку COVID-19
Коронавирусная инфекция подтверждена у 40 человек среди сотрудников и проживающих Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Саратовской области, РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:34
2020-11-12T17:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коронавирусная инфекция подтверждена у 40 человек среди сотрудников и проживающих Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Саратовской области, сообщили РИА Новости в четверг в министерстве труда и социальной защиты региона.По данным ведомства, у одного из сотрудников дома-интерната оказался положительным тест на COVID-19, проводившийся перед заходом на смену, после чего провели тестирование на коронавирус всех проживающих и сотрудников учреждения.Она отметила, что в доме-интернате усилен режим дезинфекции, проводится непрерывное обеззараживание воздуха рециркуляторами, питание постояльцев организовано с соблюдением режима изоляции с использованием одноразовой посуды.Минсоцзащиты региона держит под особым контролем ситуацию в доме-интернате, добавила представитель ведомства.Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин, после того как очаги COVID-19 были выявлены в двух психоневрологических интернатах - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате в апреле возбудили уголовное дело о халатности. Однако в августе произошла новая вспышка COVID-19 в отделении Черкасского ПНИ в селе Колояр, после чего директор учреждения был отправлен в отставку. В октябре очаг COVID-19 выявили в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 22 898 случаев заражения коронавирусом, скончались 178 пациентов с COVID-19, выздоровел 15 968.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html
https://ria.ru/20201107/simptom-1583525869.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, происшествия

В саратовском доме престарелых выявили вспышку COVID-19

17:34 12.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент ожидает приема врача в больнице
Пациент ожидает приема врача в больнице - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коронавирусная инфекция подтверждена у 40 человек среди сотрудников и проживающих Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Саратовской области, сообщили РИА Новости в четверг в министерстве труда и социальной защиты региона.
По данным ведомства, у одного из сотрудников дома-интерната оказался положительным тест на COVID-19, проводившийся перед заходом на смену, после чего провели тестирование на коронавирус всех проживающих и сотрудников учреждения.
"По состоянию на 12 ноября, у 429 человек - 91% - из 474 протестированных результаты тестов отрицательные. Результаты пяти тестов ожидаются. Коронавирусная инфекция подтверждена у 10 сотрудников и 30 получателей социальных услуг. Сотрудники проходят амбулаторное лечение, 18 проживающих проходят необходимый курс лечения в учреждении с соблюдением всех мер безопасности, 12 человек госпитализированы в больницу", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в доме-интернате усилен режим дезинфекции, проводится непрерывное обеззараживание воздуха рециркуляторами, питание постояльцев организовано с соблюдением режима изоляции с использованием одноразовой посуды.
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Минсоцзащиты региона держит под особым контролем ситуацию в доме-интернате, добавила представитель ведомства.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин, после того как очаги COVID-19 были выявлены в двух психоневрологических интернатах - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате в апреле возбудили уголовное дело о халатности. Однако в августе произошла новая вспышка COVID-19 в отделении Черкасского ПНИ в селе Колояр, после чего директор учреждения был отправлен в отставку. В октябре очаг COVID-19 выявили в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 22 898 случаев заражения коронавирусом, скончались 178 пациентов с COVID-19, выздоровел 15 968.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьПроисшествия
 
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