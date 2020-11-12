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Минимальный возраст для получения водительских прав в странах мира

Минимальный возраст для получения водительских прав в странах мира

Минимальный возраст для вождения автомобиля в Австралии составляет 17 лет. Обучение вождению разрешается с 16 лет. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:27

2020-11-12T13:27

2020-11-12T13:27

справки

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АвстралияМинимальный возраст для вождения автомобиля в Австралии составляет 17 лет. Обучение вождению разрешается с 16 лет.АргентинаМинимальный возраст вождения в Аргентине – 18 лет. Чтобы получить водительские права в Аргентине, необходимо пройти курс теоретического и практического обучения безопасности дорожного движения, а также психофизический тест. Также для получения водительских прав человек должен уметь читать и писать на базовом испанском языке. После курса обучения для получения водительских прав необходимо сдать экзамены по теории и практике вождения.БразилияСогласно Бразильскому дорожному кодексу водительские права можно получить с 18 лет. В Сенате страны находится на рассмотрении законопроект, который вносит поправки в Кодекс дорожного движения Бразилии, разрешающий выдачу разрешения на управление транспортным средством лицам старше 16 лет.ВеликобританияПервые временные водительские права на мопед, мотоцикл и автомобиль можно получить при достижении 15 лет и 9 месяцев. После этого необходимо сдать практический экзамен по вождению, при этом заявитель должен проживать в Англии, Уэльсе или Шотландии не менее 185 дней за последние 12 месяцев до дня его сдачи. Получить полное водительское удостоверение и начать водить машину можно при достижении возраста 17 лет.ГерманияВ Германии можно получить водительское удостоверение категории В (для управления автомобилем весом до 3500 килограмм) с 17 лет, но управлять им можно только в сопровождении уполномоченного лица, которое должно быть не моложе 30 лет и иметь водительские права не менее пяти лет.Водить автомобиль самостоятельно можно только с 18 лет. Водительское удостоверение категории АМ (необходимо для езды на мотороллере, трицикле и квадроцикле) можно получить в 16 лет. Владельцы лицензии этой категории не могут превышать скорость 45 км/ч. Они имеют право на управление мотоциклом с объемом двигателя в 125 кубических сантиметров, также им разрешено передвигаться вместе с мотоциклетной коляской. Мощность двигателя может составлять 11 киловатт.Для получения категории А2 (разрешает управлять мотоциклом с мощностью двигателя до 35 киловатт) нужно быть совершеннолетним. Категория А позволяет управлять всеми мотоциклами. Водитель должен достичь возраста 21 года.Для получения водительских прав на управление грузовиком или автобусом возраст должен быть более 21 года.ИндияВ Индии возраст для получения водительских прав зависит от вида транспортного средства. Сначала необходимо сдать теоретический тест на знание правил дорожного движения, после чего выдается удостоверение ученика, которое является временной лицензией. После этого необходимо сдать практический экзамен по вождению. Для получения прав на вождение мотоциклов без редуктора с объемом двигателя до пятидесяти кубических сантиметров заявитель должен быть не моложе 16 лет и иметь документ, подтверждающий согласие родителя или опекуна. Для получения прав на вождение мотоцикла с коробкой передач или любых автомобилей, кандидат должен достичь возраста 18 лет. В некоторых штатах минимальный возраст составляет 20 лет.КанадаВ Канаде лицензии на вождение автомобиля выдаются властями провинций. Возраст для получения лицензии зависит от провинции, заявители могут получить ее при достижении 16 лет (в штате Альберта – начиная с 14 лет), при наличии документа, подтверждающего согласие родителей. Процесс получения зависит от провинции и водительского опыта, как правило сдается письменный экзамен по правилам дорожного движения, а затем проводятся один или два экзамена по вождению. После этого заявителю выдается лицензия, которая позволяет водить автомобиль только в сопровождении опытного водителя и в определенное время суток. Для приобретения полной лицензии необходимо пройти несколько уровней обучения, сроки ее получения различаются в провинциях и могут составлять до трех лет. Новая Зеландия В Новой Зеландии можно получить первые "ученические" права в 16 лет.В машине начинающего водителя всегда должен находиться более опытный наставник, а на самом транспортном средстве должны быть нанесены опознавательные знаки, которые позволят выделить неопытного водителя на дороге. Начинающий водитель может перевозить пассажиров, но только с согласия опытного водителя, поскольку он будет нести ответственность за жизнь этих людей. Спустя шесть месяцев водитель-"ученик" может заменить свое удостоверение на "ограниченные" права. Они позволят подростку управлять машиной самостоятельно с пяти утра до 10 вечера. В остальное время вождение разрешено при наличии опытного наставника.Если молодой водитель едет без сопровождающего, он не сможет перевозить пассажиров, исключение делается для супругов, детей, родителей и некоторых других родственников. РоссияВ настоящее время согласно пункту 2 статьи 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" право на управление транспортными средствами категорий "А", "В", "С" (мотоциклы и автомобили) и подкатегорий "В1" (трициклы и квадрициклы), "С1" (автомобили с разрешенной максимальной массой до 7500 кг) предоставляется лицам, достигшим 18 лет; категории "M" (мопеды и легкие квадрициклы) и подкатегории "А1" (мотоциклы с объемом двигателя до 125 куб. см) – лицам, достигшим 16 лет.СШАВ США правила получения водительского удостоверения различаются в зависимости от штата. В большинстве штатов граждане младше 18 лет должны сначала получить удостоверение ученика (минимальный возраст для получения удостоверения ученика – 14-16 лет). В таких американских штатах как Аляска, Арканзас, Айова, Канзас, Северная и Южная Дакота водительское удостоверение можно получить с 14 лет. В штатах Монтана и Айдахо – в 14 с половиной лет, а в Мичигане – в 14 лет и 9 месяцев.В полные 15 лет водительское удостоверение можно получить в таких штатах как Алабама, Колорадо, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Индиана, Луизиана, Мэн, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Небраска, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта, Вермонт, Западная Вирджиния, Вайоминг.В 15 с половиной лет водительское удостоверение можно получить в таких штатах как Аризона, Калифорния, Гавайи, Невада, Нью-Гемпшир, Огайо, Оклахома, Вирджиния.За три месяца до 16-летия водительское удостоверение можно получить в штате Мэриленд.Для водителей-подростков устанавливают ряд ограничений: количество часов, вождение в сопровождении взрослого, вождение в темное время суток, на количество несовершеннолетних пассажиров. В некоторых штатах водители-подростки могут ездить без присмотра в школу.По прошествии определенного срока удостоверение ученика можно сменить на постоянное.ТурцияВ Турции водительское удостоверение на право пользования автомобилем выдается гражданину, достигшему 18 лет. В 16 лет можно получить водительское удостоверение на право управления мопедом и мотоциклом.ФранцияПолучить водительские права во Франции можно при достижении возраста 18 лет, начало обучения вождению возможно в возрасте 15 лет. Согласно законодательству Франции, находиться за рулем автомобиля можно без наличия водительских прав. Для этого используются специальные автомобили, не разгоняющиеся до скорости более 60 км/ч. ЯпонияВ Японии минимальный возраст для получения лицензии на право управления автомобилем составляет 18 лет. В 16 лет можно получить права на управление мотоциклом. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки