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Вологодская область
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Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами
Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами
Вотчина Деда Мороза в вологодском Великом Устюге будет принимать туристов с учетом ограничительных мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавирусной РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:57
2020-11-12T21:29
вологодская область
дед мороз
великий устюг
вологодская область
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ВОЛОГДА, 12 ноя – РИА Новости. Вотчина Деда Мороза в вологодском Великом Устюге будет принимать туристов с учетом ограничительных мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает в четверг пресс-служба правительства Вологодской области."Несмотря на ограничительные мероприятия, вотчина Деда Мороза работает в штатном режиме и готова к приему туристов", — сказал замгубернатора области Лариса Каманина на совещании в правительстве региона.Она добавила, что все туристские объекты в Великом Устюге и на вотчине Деда Мороза, в том числе гостиницы и рестораны, приняты без замечаний комиссией, в которую вошли представители регионального управления Роспотребнадзора и пожарного надзора. На входах туристам измеряют температуру, в объектах установлены рециркуляторы воздуха, приготовлены антисептические средства для гигиены рук. В кафе согласно нормативам, сокращены места для посетителей. Экскурсии проходят только для небольших групп: семейных или индивидуальных туристов, исключены большие сборные туры.В Великом Устюге 18 ноября по традиции отметят день рождения Деда Мороза зажжением первой новогодней елки в России. Мероприятие пройдет с минимальным количеством гостей, онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах региона, на сайте Деда Мороза.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/ded-moroz-1583583135.html
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дед мороз, великий устюг, вологодская область

Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами

15:57 12.11.2020 (обновлено: 21:29 12.11.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиВотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами
Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
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ВОЛОГДА, 12 ноя – РИА Новости. Вотчина Деда Мороза в вологодском Великом Устюге будет принимать туристов с учетом ограничительных мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает в четверг пресс-служба правительства Вологодской области.
"Несмотря на ограничительные мероприятия, вотчина Деда Мороза работает в штатном режиме и готова к приему туристов", — сказал замгубернатора области Лариса Каманина на совещании в правительстве региона.
Она добавила, что все туристские объекты в Великом Устюге и на вотчине Деда Мороза, в том числе гостиницы и рестораны, приняты без замечаний комиссией, в которую вошли представители регионального управления Роспотребнадзора и пожарного надзора. На входах туристам измеряют температуру, в объектах установлены рециркуляторы воздуха, приготовлены антисептические средства для гигиены рук. В кафе согласно нормативам, сокращены места для посетителей. Экскурсии проходят только для небольших групп: семейных или индивидуальных туристов, исключены большие сборные туры.
В Великом Устюге 18 ноября по традиции отметят день рождения Деда Мороза зажжением первой новогодней елки в России. Мероприятие пройдет с минимальным количеством гостей, онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах региона, на сайте Деда Мороза.
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Вологодская областьДед МорозВеликий УстюгВологодская область
 
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