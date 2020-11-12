Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами
15:57 12.11.2020 (обновлено: 21:29 12.11.2020)
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиВотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
ВОЛОГДА, 12 ноя – РИА Новости. Вотчина Деда Мороза в вологодском Великом Устюге будет принимать туристов с учетом ограничительных мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает в четверг пресс-служба правительства Вологодской области.
"Несмотря на ограничительные мероприятия, вотчина Деда Мороза работает в штатном режиме и готова к приему туристов", — сказал замгубернатора области Лариса Каманина на совещании в правительстве региона.
Она добавила, что все туристские объекты в Великом Устюге и на вотчине Деда Мороза, в том числе гостиницы и рестораны, приняты без замечаний комиссией, в которую вошли представители регионального управления Роспотребнадзора и пожарного надзора. На входах туристам измеряют температуру, в объектах установлены рециркуляторы воздуха, приготовлены антисептические средства для гигиены рук. В кафе согласно нормативам, сокращены места для посетителей. Экскурсии проходят только для небольших групп: семейных или индивидуальных туристов, исключены большие сборные туры.
В Великом Устюге 18 ноября по традиции отметят день рождения Деда Мороза зажжением первой новогодней елки в России. Мероприятие пройдет с минимальным количеством гостей, онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах региона, на сайте Деда Мороза.