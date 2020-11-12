https://ria.ru/20201112/votchina-1584309296.html

Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами

Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами

Вотчина Деда Мороза в вологодском Великом Устюге будет принимать туристов с учетом ограничительных мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавирусной РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:57

2020-11-12T15:57

2020-11-12T21:29

вологодская область

дед мороз

великий устюг

вологодская область

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ВОЛОГДА, 12 ноя – РИА Новости. Вотчина Деда Мороза в вологодском Великом Устюге будет принимать туристов с учетом ограничительных мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает в четверг пресс-служба правительства Вологодской области."Несмотря на ограничительные мероприятия, вотчина Деда Мороза работает в штатном режиме и готова к приему туристов", — сказал замгубернатора области Лариса Каманина на совещании в правительстве региона.Она добавила, что все туристские объекты в Великом Устюге и на вотчине Деда Мороза, в том числе гостиницы и рестораны, приняты без замечаний комиссией, в которую вошли представители регионального управления Роспотребнадзора и пожарного надзора. На входах туристам измеряют температуру, в объектах установлены рециркуляторы воздуха, приготовлены антисептические средства для гигиены рук. В кафе согласно нормативам, сокращены места для посетителей. Экскурсии проходят только для небольших групп: семейных или индивидуальных туристов, исключены большие сборные туры.В Великом Устюге 18 ноября по традиции отметят день рождения Деда Мороза зажжением первой новогодней елки в России. Мероприятие пройдет с минимальным количеством гостей, онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах региона, на сайте Деда Мороза.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/ded-moroz-1583583135.html

великий устюг

вологодская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, великий устюг, вологодская область