https://ria.ru/20201112/vooruzhenie-1584290234.html

Лавров рассказал, какое вооружение не подпадает под ДСНВ

Лавров рассказал, какое вооружение не подпадает под ДСНВ

Москва в диалоге по ДСНВ-3 с США готова обсуждать новые виды вооружений, но система "Посейдон" и комплекс "Буревестник" под этот документ не подпадают, сказал... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:29

2020-11-12T14:29

2020-11-12T14:40

владимир путин

безопасность

россия

договор снв-3

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва в диалоге по ДСНВ-3 с США готова обсуждать новые виды вооружений, но система "Посейдон" и комплекс "Буревестник" под этот документ не подпадают, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон"."Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".

https://ria.ru/20200703/1573857108.html

https://ria.ru/20201110/sarmat-1583968521.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность, россия, договор снв-3, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире