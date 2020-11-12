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В Кисловодске водитель набросился с ножом на другого автомобилиста
В Кисловодске водитель набросился с ножом на другого автомобилиста
Следствие на Ставрополье ищет водителя автомобиля Mercedes Gelandewagen, который поругался с другим водителем и набросился на него с ножом в Кисловодске,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:39
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скр
mercedes gelandewagen
следственный комитет россии (ск рф)
кисловодск
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Следствие на Ставрополье ищет водителя автомобиля Mercedes Gelandewagen, который поругался с другим водителем и набросился на него с ножом в Кисловодске, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Отмечается, что видео произошедшего попало в социальные сети. После проверки следствие возбудило уголовное дело по статье УК РФ "хулиганство". "Карабашев скрылся, в связи с чем был объявлен следователем СКР в розыск", - сказано в релизе. СК просит откликнуться тех, кто знает, где находится подозреваемый.
https://ria.ru/20201112/arest-1584208927.html
кисловодск
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скр, mercedes gelandewagen, следственный комитет россии (ск рф), кисловодск, происшествия

В Кисловодске водитель набросился с ножом на другого автомобилиста

12:39 12.11.2020 (обновлено: 14:57 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Следствие на Ставрополье ищет водителя автомобиля Mercedes Gelandewagen, который поругался с другим водителем и набросился на него с ножом в Кисловодске, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, днем 26 сентября текущего года 32-летний Альберт Карабашев на Mercedes Gelandewagen в центре города Кисловодска спровоцировал конфликт с водителем другого автомобиля, после чего на глазах у всех участников дорожного движения набросился на него с ножом и стал преследовать с орудием в руках, когда молодой человек попытался покинуть место происшествия", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что видео произошедшего попало в социальные сети. После проверки следствие возбудило уголовное дело по статье УК РФ "хулиганство". "Карабашев скрылся, в связи с чем был объявлен следователем СКР в розыск", - сказано в релизе. СК просит откликнуться тех, кто знает, где находится подозреваемый.
© Фото : СК РФ по Ставропольскому краюВодитель автомобиля Mercedes Gelandewagen, который поругался с другим водителем и набросился на него с ножом в Кисловодске
Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen, который поругался с другим водителем и набросился на него с ножом в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : СК РФ по Ставропольскому краю
Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen, который поругался с другим водителем и набросился на него с ножом в Кисловодске
 
СКРMercedes GelandewagenСледственный комитет России (СК РФ)КисловодскПроисшествия
 
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