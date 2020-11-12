В Кисловодске водитель набросился с ножом на другого автомобилиста
12:39 12.11.2020 (обновлено: 14:57 12.11.2020)
ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Следствие на Ставрополье ищет водителя автомобиля Mercedes Gelandewagen, который поругался с другим водителем и набросился на него с ножом в Кисловодске, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, днем 26 сентября текущего года 32-летний Альберт Карабашев на Mercedes Gelandewagen в центре города Кисловодска спровоцировал конфликт с водителем другого автомобиля, после чего на глазах у всех участников дорожного движения набросился на него с ножом и стал преследовать с орудием в руках, когда молодой человек попытался покинуть место происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео произошедшего попало в социальные сети. После проверки следствие возбудило уголовное дело по статье УК РФ "хулиганство". "Карабашев скрылся, в связи с чем был объявлен следователем СКР в розыск", - сказано в релизе. СК просит откликнуться тех, кто знает, где находится подозреваемый.
© Фото : СК РФ по Ставропольскому краюВодитель автомобиля Mercedes Gelandewagen, который поругался с другим водителем и набросился на него с ножом в Кисловодске
© Фото : СК РФ по Ставропольскому краю
Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen, который поругался с другим водителем и набросился на него с ножом в Кисловодске