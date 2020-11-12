https://ria.ru/20201112/voditel-1584261095.html

В Кисловодске водитель набросился с ножом на другого автомобилиста

В Кисловодске водитель набросился с ножом на другого автомобилиста

Следствие на Ставрополье ищет водителя автомобиля Mercedes Gelandewagen, который поругался с другим водителем и набросился на него с ножом в Кисловодске,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:39

2020-11-12T12:39

2020-11-12T14:57

скр

mercedes gelandewagen

следственный комитет россии (ск рф)

кисловодск

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Следствие на Ставрополье ищет водителя автомобиля Mercedes Gelandewagen, который поругался с другим водителем и набросился на него с ножом в Кисловодске, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Отмечается, что видео произошедшего попало в социальные сети. После проверки следствие возбудило уголовное дело по статье УК РФ "хулиганство". "Карабашев скрылся, в связи с чем был объявлен следователем СКР в розыск", - сказано в релизе. СК просит откликнуться тех, кто знает, где находится подозреваемый.

https://ria.ru/20201112/arest-1584208927.html

кисловодск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, mercedes gelandewagen, следственный комитет россии (ск рф), кисловодск, происшествия