https://ria.ru/20201112/vmeshatelstvo-1584390109.html

Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"

Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"

Суд США отклонил иск штаба Дональда Трампа о клевете к телеканалу CNN за недоказанностью злого умысла журналистов, следует из судебного документа. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T23:19

2020-11-12T23:19

2020-11-12T23:33

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Суд США отклонил иск штаба Дональда Трампа о клевете к телеканалу CNN за недоказанностью злого умысла журналистов, следует из судебного документа.Недовольство штаба действующего президента вызвал авторский материал, вышедший в июне 2019 года. Журналист предположил, что Трамп "оценил риски и преимущества повторного обращения к России" с просьбой вмешательства в президентские выборы.Окружной судья штата Джорджия Майкл Браун отклонил иск, заявив, что штаб не смог доказать "злонамеренность" публикации.

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире