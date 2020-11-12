https://ria.ru/20201112/vkontakte-1584375791.html
"ВКонтакте" полностью восстановила работу после сбоя
"ВКонтакте" полностью восстановила работу после сбоя
Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу после сбоя, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T21:02
2020-11-12T21:02
2020-11-12T21:11
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу после сбоя, сообщили РИА Новости в компании."Работа полностью восстановлена", - сказали в пресс-службе "ВКонтакте".Ранее в четверг пользователи этой соцсети столкнулись с неполадками в работе, о сём свидетельствовали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По его данным, 71% пользователей соцсети жаловались на проблемы с загрузкой сайта, 21% жалоб были связаны с доставкой сообщений, еще 7% сетовали на проблемы со входом в аккаунт. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и других городов России.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, технологии, общество