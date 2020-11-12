https://ria.ru/20201112/vgik-1584307324.html
Международный конкурс студенческого фестиваля ВГИК возглавит Ким Ки Дук
Международный конкурс студенческого фестиваля ВГИК возглавит Ким Ки Дук
Фильмы из 40 стран примут участие в международном конкурсе студенческого фестиваля ВГИК, который пройдет онлайн с 16 по 20 ноября, жюри возглавит южнокорейский... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:51
2020-11-12T15:51
2020-11-12T15:52
культура
новости культуры
сергей соловьев (режиссер)
вгик
сергей бондарчук (актер)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фильмы из 40 стран примут участие в международном конкурсе студенческого фестиваля ВГИК, который пройдет онлайн с 16 по 20 ноября, жюри возглавит южнокорейский классик, режиссер Ким Ки Дук, рассказал генеральный продюсер фестиваля Федор Попов на пресс-конференции."Несмотря на COVID, фестиваль развивается бурно, было подано 345 заявок из 52 стран 49 киношкол, в итоге было отобрано 59 заявок (из них четыре российских фильма и 55 иностранных) из 40 стран, это своеобразный рекорд... Жюри международного конкурса возглавит режиссер Ким Ки Дук", - рассказал Попов.Он отметил, что помимо конкурсной программы пройдут специальные мероприятия – показ анимации Пекинской киноакадемии, вечер памяти Сергея Бондарчука и другие.Ректор ВГИК Владимир Малышев рассказал, что одновременно с кинофестивалем будет проходить и театральный фестиваль."В театральном конкурсе будет участвовать десять школ – шесть российских и четыре иностранных из Китая, Чехии, Сербии и Польши", - сказал Малышев.Российский этап международного студенческого кинофестиваля ВГИК проходил онлайн с 19 по 30 октября. Гран-при первого этапа получила ученица Сергея Соловьева, режиссер Атана Агрба за фильм "Я хочу тебе что-то сказать". По итогам первого этапа профессиональное жюри присудило призы еще в 12 номинациях.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей соловьев (режиссер), вгик, сергей бондарчук (актер)
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Фильмы из 40 стран примут участие в международном конкурсе студенческого фестиваля ВГИК, который пройдет онлайн с 16 по 20 ноября, жюри возглавит южнокорейский классик, режиссер Ким Ки Дук, рассказал генеральный продюсер фестиваля
Федор Попов на пресс-конференции.
"Несмотря на COVID, фестиваль развивается бурно, было подано 345 заявок из 52 стран 49 киношкол, в итоге было отобрано 59 заявок (из них четыре российских фильма и 55 иностранных) из 40 стран, это своеобразный рекорд... Жюри международного конкурса возглавит режиссер Ким Ки Дук", - рассказал Попов.
Он отметил, что помимо конкурсной программы пройдут специальные мероприятия – показ анимации Пекинской киноакадемии, вечер памяти Сергея Бондарчука и другие.
Ректор ВГИК Владимир Малышев рассказал, что одновременно с кинофестивалем будет проходить и театральный фестиваль.
"В театральном конкурсе будет участвовать десять школ – шесть российских и четыре иностранных из Китая, Чехии, Сербии и Польши", - сказал Малышев.
Российский этап международного студенческого кинофестиваля ВГИК проходил онлайн с 19 по 30 октября. Гран-при первого этапа получила ученица Сергея Соловьева, режиссер Атана Агрба за фильм "Я хочу тебе что-то сказать". По итогам первого этапа профессиональное жюри присудило призы еще в 12 номинациях.