Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201112/vgik-1584307324.html
Международный конкурс студенческого фестиваля ВГИК возглавит Ким Ки Дук
Международный конкурс студенческого фестиваля ВГИК возглавит Ким Ки Дук
Фильмы из 40 стран примут участие в международном конкурсе студенческого фестиваля ВГИК, который пройдет онлайн с 16 по 20 ноября, жюри возглавит южнокорейский... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:51
2020-11-12T15:52
культура
новости культуры
сергей соловьев (режиссер)
вгик
сергей бондарчук (актер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118795_0:188:2904:1822_1400x0_80_0_0_320a9fe6c630ce493424f4f138399d39.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фильмы из 40 стран примут участие в международном конкурсе студенческого фестиваля ВГИК, который пройдет онлайн с 16 по 20 ноября, жюри возглавит южнокорейский классик, режиссер Ким Ки Дук, рассказал генеральный продюсер фестиваля Федор Попов на пресс-конференции."Несмотря на COVID, фестиваль развивается бурно, было подано 345 заявок из 52 стран 49 киношкол, в итоге было отобрано 59 заявок (из них четыре российских фильма и 55 иностранных) из 40 стран, это своеобразный рекорд... Жюри международного конкурса возглавит режиссер Ким Ки Дук", - рассказал Попов.Он отметил, что помимо конкурсной программы пройдут специальные мероприятия – показ анимации Пекинской киноакадемии, вечер памяти Сергея Бондарчука и другие.Ректор ВГИК Владимир Малышев рассказал, что одновременно с кинофестивалем будет проходить и театральный фестиваль."В театральном конкурсе будет участвовать десять школ – шесть российских и четыре иностранных из Китая, Чехии, Сербии и Польши", - сказал Малышев.Российский этап международного студенческого кинофестиваля ВГИК проходил онлайн с 19 по 30 октября. Гран-при первого этапа получила ученица Сергея Соловьева, режиссер Атана Агрба за фильм "Я хочу тебе что-то сказать". По итогам первого этапа профессиональное жюри присудило призы еще в 12 номинациях.
https://ria.ru/20200921/mmkf-1577552489.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118795_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e4887e4e120c9a7e6802cca59e612a0f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, сергей соловьев (режиссер), вгик, сергей бондарчук (актер)

Международный конкурс студенческого фестиваля ВГИК возглавит Ким Ки Дук

15:51 12.11.2020 (обновлено: 15:52 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Ким Ки Дук во время торжественного ужина в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля.
Режиссер Ким Ки Дук во время торжественного ужина в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фильмы из 40 стран примут участие в международном конкурсе студенческого фестиваля ВГИК, который пройдет онлайн с 16 по 20 ноября, жюри возглавит южнокорейский классик, режиссер Ким Ки Дук, рассказал генеральный продюсер фестиваля Федор Попов на пресс-конференции.
"Несмотря на COVID, фестиваль развивается бурно, было подано 345 заявок из 52 стран 49 киношкол, в итоге было отобрано 59 заявок (из них четыре российских фильма и 55 иностранных) из 40 стран, это своеобразный рекорд... Жюри международного конкурса возглавит режиссер Ким Ки Дук", - рассказал Попов.
Он отметил, что помимо конкурсной программы пройдут специальные мероприятия – показ анимации Пекинской киноакадемии, вечер памяти Сергея Бондарчука и другие.
Ректор ВГИК Владимир Малышев рассказал, что одновременно с кинофестивалем будет проходить и театральный фестиваль.
"В театральном конкурсе будет участвовать десять школ – шесть российских и четыре иностранных из Китая, Чехии, Сербии и Польши", - сказал Малышев.
Российский этап международного студенческого кинофестиваля ВГИК проходил онлайн с 19 по 30 октября. Гран-при первого этапа получила ученица Сергея Соловьева, режиссер Атана Агрба за фильм "Я хочу тебе что-то сказать". По итогам первого этапа профессиональное жюри присудило призы еще в 12 номинациях.
Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 15:19Культура
На ММКФ покажут фильмы Ким Ки Дука, Тодоровского, Кончаловского
 
КультураНовости культурыСергей Соловьев (режиссер)ВГИКСергей Бондарчук (актер)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
Лента новостейМолния