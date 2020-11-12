https://ria.ru/20201112/vertolet-1584383368.html

При крушении вертолета в Египте погибли восемь миротворцев

При крушении вертолета в Египте погибли восемь миротворцев

Крушение вертолета на Синайском полуострове в четверг привело к гибели восьмерых миротворцев, один пострадал, сообщила Миссия многонациональных сил и... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:09

2020-11-12T22:09

2020-11-12T22:09

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КАИР, 12 ноя - РИА Новости. Крушение вертолета на Синайском полуострове в четверг привело к гибели восьмерых миротворцев, один пострадал, сообщила Миссия многонациональных сил и наблюдателей (MFO).В заявлении сообщается, что вертолет разбился в районе Шарм-эш-Шейха во время выполнения "рутинной задачи"."Сообщаем о гибели восьмерых членов Миссии в результате крушения вертолета: шестерых граждан США, гражданина Франции и гражданина Чехии", - говорится в сообщении на сайте миссии.Отмечается, что один член миссии, гражданин США, выжил и был госпитализирован.Миссия многонациональных сил и наблюдателей (MFO) на Синайском полуострове была создана после подписания мирного договора между Израилем и Египтом в 1979 году.

https://ria.ru/20200727/1574989950.html

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франция

чехия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шарм-эш-шейх, франция, чехия, сша, египет, в мире