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Следователи возбудили дело из-за инцидента с российским Ми-24 в Армении
Следователи возбудили дело из-за инцидента с российским Ми-24 в Армении
Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 в воздушном пространстве над территорией Армении,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:13
2020-11-12T18:13
крушение российского вертолета в армении
россия
генпрокуратура азербайджана
ми-24
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 в воздушном пространстве над территорией Армении, рассказал РИА Новости собеседник в правоохранительных органах."Следователями возбуждено дело по 351 статье уголовного кодекса РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - сказал он.Также собеседник отметил, что на данный момент проводятся следственные действия и экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Кроме того, собеседник добавил, что статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583843062.html
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крушение российского вертолета в армении, россия, генпрокуратура азербайджана, ми-24, азербайджан, армения, в мире

Следователи возбудили дело из-за инцидента с российским Ми-24 в Армении

18:13 12.11.2020
 
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / МЧС Армении
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 в воздушном пространстве над территорией Армении, рассказал РИА Новости собеседник в правоохранительных органах.
"Следователями возбуждено дело по 351 статье уголовного кодекса РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - сказал он.
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Также собеседник отметил, что на данный момент проводятся следственные действия и экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Кроме того, собеседник добавил, что статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
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Крушение российского вертолета в АрменииРоссияГенпрокуратура АзербайджанаМи-24АзербайджанАрменияВ мире
 
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