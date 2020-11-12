https://ria.ru/20201112/vertolet-1584345341.html

Следователи возбудили дело из-за инцидента с российским Ми-24 в Армении

Следователи возбудили дело из-за инцидента с российским Ми-24 в Армении

Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 в воздушном пространстве над территорией Армении,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:13

2020-11-12T18:13

2020-11-12T18:13

крушение российского вертолета в армении

россия

генпрокуратура азербайджана

ми-24

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583866466_0:58:530:356_1400x0_80_0_0_c7d85b54832116afd12ce6bcd7421466.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 в воздушном пространстве над территорией Армении, рассказал РИА Новости собеседник в правоохранительных органах."Следователями возбуждено дело по 351 статье уголовного кодекса РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - сказал он.Также собеседник отметил, что на данный момент проводятся следственные действия и экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Кроме того, собеседник добавил, что статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583843062.html

https://ria.ru/20201110/pogibshie-1583988459.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение российского вертолета в армении, россия, генпрокуратура азербайджана, ми-24, азербайджан, армения, в мире