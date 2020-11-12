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СМИ: в Египте упал вертолет с американскими военными
СМИ: в Египте упал вертолет с американскими военными
Американские военнослужащие пострадали при падении вертолета на юге Синайского полуострова в Египте, сообщил телеканал Sky News Arabia. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:55
2020-11-12T15:55
синайский полуостров
египет
в мире
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КАИР, 12 ноя – РИА Новости. Американские военнослужащие пострадали при падении вертолета на юге Синайского полуострова в Египте, сообщил телеканал Sky News Arabia.
синайский полуостров
египет
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синайский полуостров, египет, в мире

СМИ: в Египте упал вертолет с американскими военными

15:55 12.11.2020
 
© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Muhamed Sabry
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КАИР, 12 ноя – РИА Новости. Американские военнослужащие пострадали при падении вертолета на юге Синайского полуострова в Египте, сообщил телеканал Sky News Arabia.
"Наши источники сообщили, что в результате аварии пострадали американские миротворцы, дислоцированные на Синайском полуострове", - сообщает телеканал.
 
Синайский полуостровЕгипетВ мире
 
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