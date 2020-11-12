https://ria.ru/20201112/vertolet-1584308000.html

СМИ: в Египте упал вертолет с американскими военными

СМИ: в Египте упал вертолет с американскими военными

Американские военнослужащие пострадали при падении вертолета на юге Синайского полуострова в Египте, сообщил телеканал Sky News Arabia. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:55

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синайский полуостров

египет

в мире

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КАИР, 12 ноя – РИА Новости. Американские военнослужащие пострадали при падении вертолета на юге Синайского полуострова в Египте, сообщил телеканал Sky News Arabia.

синайский полуостров

египет

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2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синайский полуостров, египет, в мире