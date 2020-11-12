https://ria.ru/20201112/vertolet-1584308000.html
СМИ: в Египте упал вертолет с американскими военными
СМИ: в Египте упал вертолет с американскими военными
Американские военнослужащие пострадали при падении вертолета на юге Синайского полуострова в Египте, сообщил телеканал Sky News Arabia. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:55
2020-11-12T15:55
2020-11-12T15:55
синайский полуостров
египет
в мире
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КАИР, 12 ноя – РИА Новости. Американские военнослужащие пострадали при падении вертолета на юге Синайского полуострова в Египте, сообщил телеканал Sky News Arabia.
синайский полуостров
египет
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
синайский полуостров, египет, в мире