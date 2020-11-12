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https://ria.ru/20201112/vertolet-1584300253.html
Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет еще не определили
Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет еще не определили
Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет еще не определен, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы на пресс-конференции, организованной... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:19
2020-11-12T15:19
крушение российского вертолета в армении
полад бюльбюль оглы
генпрокуратура азербайджана
ми-24
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет еще не определен, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня"."Азербайджанская сторона готова на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству, или военному ведомству. Пока это не определено", - сказал он, отвечая на вопрос о размере компенсации.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
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азербайджан
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крушение российского вертолета в армении, полад бюльбюль оглы, генпрокуратура азербайджана, ми-24, азербайджан, армения, в мире

Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет еще не определили

15:19 12.11.2020
 
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / МЧС Армении
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет еще не определен, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
"Азербайджанская сторона готова на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству, или военному ведомству. Пока это не определено", - сказал он, отвечая на вопрос о размере компенсации.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
Поисковые работы на месте крушения российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
15:11
Баку еще не сделал окончательных выводов о ЧП с российским вертолетом
 
Крушение российского вертолета в АрменииПолад Бюльбюль оглыГенпрокуратура АзербайджанаМи-24АзербайджанАрменияВ мире
 
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