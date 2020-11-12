https://ria.ru/20201112/vertolet-1584300253.html
Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет еще не определили
Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет еще не определили
Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет еще не определен, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы на пресс-конференции, организованной... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:19
2020-11-12T15:19
2020-11-12T15:19
крушение российского вертолета в армении
полад бюльбюль оглы
генпрокуратура азербайджана
ми-24
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет еще не определен, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня"."Азербайджанская сторона готова на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству, или военному ведомству. Пока это не определено", - сказал он, отвечая на вопрос о размере компенсации.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
https://ria.ru/20201112/vertolet-1584299193.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение российского вертолета в армении, полад бюльбюль оглы, генпрокуратура азербайджана, ми-24, азербайджан, армения, в мире