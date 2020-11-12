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https://ria.ru/20201112/vertolet-1584299193.html
Баку еще не сделал окончательных выводов о ЧП с российским вертолетом
Баку еще не сделал окончательных выводов о ЧП с российским вертолетом
Окончательных выводов о причинах инцидента со сбитым российским вертолетом Ми-24 еще нет, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы на... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:11
2020-11-12T15:24
полад бюльбюль оглы
генпрокуратура азербайджана
ми-24
армения
крушение российского вертолета в армении
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Окончательных выводов о причинах инцидента со сбитым российским вертолетом Ми-24 еще нет, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что, как правило, расследование таких инцидентов занимает достаточно много времени. "Но учитывая, что военное время, я думаю, что будет быстрее. Там и наше Минобороны, и российское Минобороны, они на связи, создана комиссия, занимаются прокуратуры обеих стран - и Азербайджана, и России, так что, я думаю, выводы будут сделаны", - отметил дипломат.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
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полад бюльбюль оглы, генпрокуратура азербайджана, ми-24, армения, крушение российского вертолета в армении, азербайджан, в мире

Баку еще не сделал окончательных выводов о ЧП с российским вертолетом

15:11 12.11.2020 (обновлено: 15:24 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоисковые работы на месте крушения российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
Поисковые работы на месте крушения российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Окончательных выводов о причинах инцидента со сбитым российским вертолетом Ми-24 еще нет, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
"На войне как на войне – всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет. Определено, что было вечернее время суток, вертолет летел на низкой высоте, поэтому не попадал на радары. А там, когда военная обстановка, молодые ребята, видят, что летит военный вертолет - и было принято такое решение", - сказал посол.
Он напомнил, что, как правило, расследование таких инцидентов занимает достаточно много времени. "Но учитывая, что военное время, я думаю, что будет быстрее. Там и наше Минобороны, и российское Минобороны, они на связи, создана комиссия, занимаются прокуратуры обеих стран - и Азербайджана, и России, так что, я думаю, выводы будут сделаны", - отметил дипломат.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
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Полад Бюльбюль оглыГенпрокуратура АзербайджанаМи-24АрменияКрушение российского вертолета в АрменииАзербайджанВ мире
 
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