https://ria.ru/20201112/vertolet-1584299193.html

Баку еще не сделал окончательных выводов о ЧП с российским вертолетом

Баку еще не сделал окончательных выводов о ЧП с российским вертолетом

Окончательных выводов о причинах инцидента со сбитым российским вертолетом Ми-24 еще нет, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы на... РИА Новости, 12.11.2020

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2020-11-12T15:24

полад бюльбюль оглы

генпрокуратура азербайджана

ми-24

армения

крушение российского вертолета в армении

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Окончательных выводов о причинах инцидента со сбитым российским вертолетом Ми-24 еще нет, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что, как правило, расследование таких инцидентов занимает достаточно много времени. "Но учитывая, что военное время, я думаю, что будет быстрее. Там и наше Минобороны, и российское Минобороны, они на связи, создана комиссия, занимаются прокуратуры обеих стран - и Азербайджана, и России, так что, я думаю, выводы будут сделаны", - отметил дипломат.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.

https://ria.ru/20201110/vertolet-1583989444.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полад бюльбюль оглы, генпрокуратура азербайджана, ми-24, армения, крушение российского вертолета в армении, азербайджан, в мире