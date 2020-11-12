Баку еще не сделал окончательных выводов о ЧП с российским вертолетом
15:11 12.11.2020 (обновлено: 15:24 12.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоисковые работы на месте крушения российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Окончательных выводов о причинах инцидента со сбитым российским вертолетом Ми-24 еще нет, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
"На войне как на войне – всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет. Определено, что было вечернее время суток, вертолет летел на низкой высоте, поэтому не попадал на радары. А там, когда военная обстановка, молодые ребята, видят, что летит военный вертолет - и было принято такое решение", - сказал посол.
Он напомнил, что, как правило, расследование таких инцидентов занимает достаточно много времени. "Но учитывая, что военное время, я думаю, что будет быстрее. Там и наше Минобороны, и российское Минобороны, они на связи, создана комиссия, занимаются прокуратуры обеих стран - и Азербайджана, и России, так что, я думаю, выводы будут сделаны", - отметил дипломат.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.