https://ria.ru/20201112/varshava-1584239570.html

Более 300 человек задержали на марше националистов в Варшаве

Более 300 человек задержали на марше националистов в Варшаве

Более 300 человек задержали в ходе марша националистов, который прошел в среду в Варшаве, сообщил журналистам в четверг официальный представитель главного... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:23

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ВАРШАВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 300 человек задержали в ходе марша националистов, который прошел в среду в Варшаве, сообщил журналистам в четверг официальный представитель главного коменданта полиции города Сильвестр Марчак."Всего вчера задержаны более 300 человек", - сказал Марчак.Он отметил, что 270 задержанных уже отпустили, 260 человек оштрафованы. Еще 36 человек задержаны в рамках уголовных дел.Марчак добавил, что во время акции изъято более 100 единиц пиротехники, оружие, которое отдано на экспертизу, наркотики.В среду в Варшаве прошел Марш независимости, организованный движениями националистического толка. Марш прошел, несмотря на запрет властей Варшавы, подтвержденный двумя судебными инстанциями. В ходе марша его участники нападали на полицейских, бросали в них камни и петарды, подожгли квартиру в доме по пути своего следования, возле Национального стадиона, где функционирует временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, блокировали проезд для машин скорой помощи. Полицейские применили в отношении манифестантов слезоточивый газ и гладкоствольное оружие. С обеих сторон есть раненые.

https://ria.ru/20201112/politseyskie-1584237867.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, варшава, в мире