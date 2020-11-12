https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584340973.html

Вакцины от COVID-19 должны быть мировым достоянием, заявили в ВОЗ

Вакцины от COVID-19 должны быть мировым достоянием, заявили в ВОЗ

Все вакцины и лекарства от COVID-19 должны стать мировым достоянием и быть честно распределены между странами, а не оставаться продукцией для частного... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:56

2020-11-12T17:56

2020-11-12T17:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

воз

общество

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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Все вакцины и лекарства от COVID-19 должны стать мировым достоянием и быть честно распределены между странами, а не оставаться продукцией для частного пользования отдельных государств, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в четверг в рамках Форума мира.По его словам, наступил момент глобальной солидарности, а не преследования странами личных интересов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584214970.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, общество