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Медведев оценил необходимость регистрационных досье вакцин от COVID-19
Медведев оценил необходимость регистрационных досье вакцин от COVID-19
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал провести оценку соответствия регистрационного досье российских вакцин от коронавируса современным международным... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:39
2020-11-12T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал провести оценку соответствия регистрационного досье российских вакцин от коронавируса современным международным требованиям, это облегчит их последующую регистрацию на зарубежных рынках."Нужно провести оценку соответствия регистрационного досье вакцин современным международным требованиям", - сказал Медведев в четверг на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин против коронавирусной инфекции.Он отметил, что в этой области сейчас будет разворачиваться серьезная конкуренция в мире, включающая в себя не только экономические элементы конкуренции, но и политические."Но в любом случае такое регистрационное досье необходимо, вне контекста политических и даже иных каких-то наслоений. Это позволит просто облегчить их последующую регистрацию на зарубежных рынках", - добавил зампред СБ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество

Медведев оценил необходимость регистрационных досье вакцин от COVID-19

17:39 12.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал провести оценку соответствия регистрационного досье российских вакцин от коронавируса современным международным требованиям, это облегчит их последующую регистрацию на зарубежных рынках.
"Нужно провести оценку соответствия регистрационного досье вакцин современным международным требованиям", - сказал Медведев в четверг на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин против коронавирусной инфекции.
Он отметил, что в этой области сейчас будет разворачиваться серьезная конкуренция в мире, включающая в себя не только экономические элементы конкуренции, но и политические.
"Но в любом случае такое регистрационное досье необходимо, вне контекста политических и даже иных каких-то наслоений. Это позволит просто облегчить их последующую регистрацию на зарубежных рынках", - добавил зампред СБ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевОбщество
 
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