https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584336277.html

Медведев оценил необходимость регистрационных досье вакцин от COVID-19

Медведев оценил необходимость регистрационных досье вакцин от COVID-19

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал провести оценку соответствия регистрационного досье российских вакцин от коронавируса современным международным... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:39

2020-11-12T17:39

2020-11-12T17:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал провести оценку соответствия регистрационного досье российских вакцин от коронавируса современным международным требованиям, это облегчит их последующую регистрацию на зарубежных рынках."Нужно провести оценку соответствия регистрационного досье вакцин современным международным требованиям", - сказал Медведев в четверг на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин против коронавирусной инфекции.Он отметил, что в этой области сейчас будет разворачиваться серьезная конкуренция в мире, включающая в себя не только экономические элементы конкуренции, но и политические."Но в любом случае такое регистрационное досье необходимо, вне контекста политических и даже иных каких-то наслоений. Это позволит просто облегчить их последующую регистрацию на зарубежных рынках", - добавил зампред СБ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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