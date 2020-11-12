https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584335346.html

Россия готова сотрудничать по вакцинам от COVID-19, заявил Медведев

Россия готова сотрудничать по вакцинам от COVID-19, заявил Медведев

Россия готова сотрудничать со всеми странами по вакцинам от коронавируса, это должно быть вне политики, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:37

2020-11-12T17:37

2020-11-12T17:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия готова сотрудничать со всеми странами по вакцинам от коронавируса, это должно быть вне политики, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Не менее значимо продвигать наши вакцины за рубежом. Такое взаимодействие, мы исходим из того, что оно должно быть вне политики. Мы готовы делиться своим опытом, сотрудничать со всеми желающими государствами. Как известно, их достаточно много уже", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584238290.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество