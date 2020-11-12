https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584335346.html
Россия готова сотрудничать по вакцинам от COVID-19, заявил Медведев
Россия готова сотрудничать по вакцинам от COVID-19, заявил Медведев
Россия готова сотрудничать со всеми странами по вакцинам от коронавируса, это должно быть вне политики, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:37
2020-11-12T17:37
2020-11-12T17:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_0:94:3072:1822_1400x0_80_0_0_2c06e9c5add7d1704280248b587b89b1.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия готова сотрудничать со всеми странами по вакцинам от коронавируса, это должно быть вне политики, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Не менее значимо продвигать наши вакцины за рубежом. Такое взаимодействие, мы исходим из того, что оно должно быть вне политики. Мы готовы делиться своим опытом, сотрудничать со всеми желающими государствами. Как известно, их достаточно много уже", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584238290.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_184:0:2915:2048_1400x0_80_0_0_16f3947ac6fd213fea368b85f6bce4cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество