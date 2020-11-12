https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584331633.html

Вакцины от COVID-19 предложили внести в перечень жизненно важных лекарств

Вакцины от COVID-19 предложили внести в перечень жизненно важных лекарств

Дмитрий Медведев предложил включить вакцины от COVID-19 в перечень жизненно необходимых препаратов, чтобы избежать завышения цен на них. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:23

2020-11-12T17:23

2020-11-12T19:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Дмитрий Медведев предложил включить вакцины от COVID-19 в перечень жизненно необходимых препаратов, чтобы избежать завышения цен на них.Медведев отметил, что нужно объединить усилия компаний по производству вакцины от коронавируса под руководством одной организации: по его мнению, такой головной структурой может стать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — разработчик "Спутника V".Этот препарат для профилактики COVID-19 Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Накануне были опубликованы промежуточные результаты третьей фазы тестирования: согласно им, эффективность "Спутника V" составляет 92 процента. Первую дозу препарата получили более 20 тысяч добровольцев, свыше 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в пострегистрационных исследованиях участвуют 40 тысяч человек. Как отметил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, высокая эффективность "Спутника V" позволяет начать массовую вакцинацию от COVID-19 в России. Купить в розницу эту вакцину нельзя.Помимо этого, в октябре Владимир Путин объявил о регистрации второго российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции, созданного на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре. Он получил название "ЭпиВакКорона".Пострегистрационные испытания продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно — внутримышечно, с интервалом не менее от 14 до 21 дня, в дозе 0,5 миллилитра.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584068484.html

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество