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https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584344897.html
ВОЗ планирует внести "Спутник V" в список для экстренного использования
ВОЗ планирует внести "Спутник V" в список для экстренного использования
Всемирная организация здравоохранения внесет российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, если... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:12
2020-11-12T20:48
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
общество
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ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения внесет российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, если препарат будет соответствовать нужным критериям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.В ВОЗ подчеркнули, что процесс представления данных по лекарствам для предварительной квалификации или внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях является конфиденциальной информацией. Продолжительность оценки полученных от производителя вакцины данных зависит от их качества, а также от того, насколько они отвечают критериям ВОЗ.ВОЗ еще не проводила предварительной квалификации какой-либо вакцины от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях. Предварительная квалификация ВОЗ гарантирует, что вакцины, используемые в программах иммунизации, являются безопасными, эффективными и действенными и что они соответствуют рекомендованным ВОЗ стандартам Надлежащей производственной практики и Надлежащей клинической практики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, общество

ВОЗ планирует внести "Спутник V" в список для экстренного использования

18:12 12.11.2020 (обновлено: 20:48 12.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения внесет российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, если препарат будет соответствовать нужным критериям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.

"ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение "Спутника V" в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, и мы с нетерпением ждем получения данных по вакцине-кандидату "Спутник V". Если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты", — заявили в пресс-службе.

В ВОЗ подчеркнули, что процесс представления данных по лекарствам для предварительной квалификации или внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях является конфиденциальной информацией. Продолжительность оценки полученных от производителя вакцины данных зависит от их качества, а также от того, насколько они отвечают критериям ВОЗ.
ВОЗ еще не проводила предварительной квалификации какой-либо вакцины от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях. Предварительная квалификация ВОЗ гарантирует, что вакцины, используемые в программах иммунизации, являются безопасными, эффективными и действенными и что они соответствуют рекомендованным ВОЗ стандартам Надлежащей производственной практики и Надлежащей клинической практики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗОбщество
 
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