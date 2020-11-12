https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584344897.html

ВОЗ планирует внести "Спутник V" в список для экстренного использования

ВОЗ планирует внести "Спутник V" в список для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения внесет российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, если... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:12

2020-11-12T18:12

2020-11-12T20:48

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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общество

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ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения внесет российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, если препарат будет соответствовать нужным критериям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.В ВОЗ подчеркнули, что процесс представления данных по лекарствам для предварительной квалификации или внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях является конфиденциальной информацией. Продолжительность оценки полученных от производителя вакцины данных зависит от их качества, а также от того, насколько они отвечают критериям ВОЗ.ВОЗ еще не проводила предварительной квалификации какой-либо вакцины от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях. Предварительная квалификация ВОЗ гарантирует, что вакцины, используемые в программах иммунизации, являются безопасными, эффективными и действенными и что они соответствуют рекомендованным ВОЗ стандартам Надлежащей производственной практики и Надлежащей клинической практики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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