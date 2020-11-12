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https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584339958.html
Медведев обратил внимание на планы Pfizer по выпуску вакцины от COVID-19
Медведев обратил внимание на планы Pfizer по выпуску вакцины от COVID-19
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на планы компании Pfizer по выпуску вакцины, отметив важность задач, которые стоят перед всеми... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:53
2020-11-12T17:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на планы компании Pfizer по выпуску вакцины, отметив важность задач, которые стоят перед всеми странами в период пандемии, включая Россию.Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий медведев, сша, общество

Медведев обратил внимание на планы Pfizer по выпуску вакцины от COVID-19

17:53 12.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на планы компании Pfizer по выпуску вакцины, отметив важность задач, которые стоят перед всеми странами в период пандемии, включая Россию.

"…Я ничего не сравниваю: ни возможности наших экономик, ни тем более качество вакцин… но просто обратил внимание на что Pfizer в случае одобрения образца своей вакцины обещает произвести 50 миллионов доз до конца года. Я ничего не сравниваю, просто говорю о том, какие задачи стоят перед всеми странами, и перед нашей страной, в том числе", - сказал он на совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции".

Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.
На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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