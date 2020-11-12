Медведев обратил внимание на планы Pfizer по выпуску вакцины от COVID-19

"…Я ничего не сравниваю: ни возможности наших экономик, ни тем более качество вакцин… но просто обратил внимание на что Pfizer в случае одобрения образца своей вакцины обещает произвести 50 миллионов доз до конца года. Я ничего не сравниваю, просто говорю о том, какие задачи стоят перед всеми странами, и перед нашей страной, в том числе", - сказал он на совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции".