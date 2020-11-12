https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584332892.html

Медведев призвал срочно нарастить производство вакцины от COVID-19

Медведев призвал срочно нарастить производство вакцины от COVID-19

Важно в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцины от коронавируса, в перспективе прийти к объемам от 100 тысяч до миллиона доз в месяц,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:29

2020-11-12T17:29

2020-11-12T17:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Важно в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцины от коронавируса, в перспективе прийти к объемам от 100 тысяч до миллиона доз в месяц, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Важно в кратчайшие сроки организовать масштабное производство с перспективой перехода к выпуску вакцины в объеме от 100 тысяч до миллиона доз в месяц", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584331517.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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