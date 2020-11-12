https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584330404.html

Центр Гамалеи хотят сделать главным по производству вакцины от COVID-19

Центр Гамалеи хотят сделать главным по производству вакцины от COVID-19

Необходимо объединить усилия компаний по производству вакцины от коронавируса под руководством одной организации, такой головной структурой мог бы стать Центр... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:17

2020-11-12T17:17

2020-11-12T17:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Необходимо объединить усилия компаний по производству вакцины от коронавируса под руководством одной организации, такой головной структурой мог бы стать Центр имени Гамалеи, и крайне важно найти разумное юридическое и организационное оформление отношений между ним и производителями, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.На совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции" Медведев отметил, что процесс производства вакцины осваивают четыре организации, которые опираются на разные технологические базы и на разные подходы.Медведев подчеркнул, что "это нужно сделать под руководством одной организации, которая могла быть стать центром компетенции по масштабированию производства и дальнейшей разработке этой вакцины". "Включая, естественно, ее поставки на зарубежные рынки", - уточнил он.Правительство предлагает подумать о том, чтобы сделать такой головной структурой Центр имени Гамалеи и определить максимальную пропускную способность его мощностей по контролю за качеством вакцины, отметил Медведев. "Особенно с учетом того, что объем, как я уже сказал, в перспективе должен быть увеличен до нескольких миллионов доз в месяц", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/gintsburg-1584195216.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, дмитрий медведев, общество