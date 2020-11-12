https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584272003.html
ЕС зарезервировал 225 миллионов доз будущей вакцины Curevac от COVID-19
ЕС зарезервировал 225 миллионов доз будущей вакцины Curevac от COVID-19
ЕС зарезервировал 225 миллионов доз будущей вакцины от коронавируса CureVac, возможно резервирование еще 180 миллионов, заявил журналистам в Берлине глава... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:11
2020-11-12T13:11
2020-11-12T13:26
панама
перу
берлин (город)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евросоюз
в мире
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. ЕС зарезервировал 225 миллионов доз будущей вакцины от коронавируса CureVac, возможно резервирование еще 180 миллионов, заявил журналистам в Берлине глава немецкой компании CureVac Франц-Вернер Хаас.CureVac начала разработку CVnCoV в январе 2020 года, с июля проводятся клинические испытания. В настоящий момент ведутся испытания на этапе второй фазы в Перу и Панаме. Заключительные этапы третьей фазы компания планирует начать до конца текущего года. Вакцина, в случае ее допуска на рынок, будет производиться в немецком Тюбингене, где сейчас идет расширение производственных мощностей для потенциальных коммерческих поставок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
панама
перу
берлин (город)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
панама, перу, берлин (город), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евросоюз, в мире