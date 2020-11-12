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https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584272003.html
ЕС зарезервировал 225 миллионов доз будущей вакцины Curevac от COVID-19
ЕС зарезервировал 225 миллионов доз будущей вакцины Curevac от COVID-19
ЕС зарезервировал 225 миллионов доз будущей вакцины от коронавируса CureVac, возможно резервирование еще 180 миллионов, заявил журналистам в Берлине глава... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:11
2020-11-12T13:26
панама
перу
берлин (город)
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
евросоюз
в мире
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. ЕС зарезервировал 225 миллионов доз будущей вакцины от коронавируса CureVac, возможно резервирование еще 180 миллионов, заявил журналистам в Берлине глава немецкой компании CureVac Франц-Вернер Хаас.CureVac начала разработку CVnCoV в январе 2020 года, с июля проводятся клинические испытания. В настоящий момент ведутся испытания на этапе второй фазы в Перу и Панаме. Заключительные этапы третьей фазы компания планирует начать до конца текущего года. Вакцина, в случае ее допуска на рынок, будет производиться в немецком Тюбингене, где сейчас идет расширение производственных мощностей для потенциальных коммерческих поставок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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панама, перу, берлин (город), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евросоюз, в мире

ЕС зарезервировал 225 миллионов доз будущей вакцины Curevac от COVID-19

13:11 12.11.2020 (обновлено: 13:26 12.11.2020)
 
© Depositphotos / RomasetРабота в лаборатории
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Depositphotos / Romaset
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. ЕС зарезервировал 225 миллионов доз будущей вакцины от коронавируса CureVac, возможно резервирование еще 180 миллионов, заявил журналистам в Берлине глава немецкой компании CureVac Франц-Вернер Хаас.
"Нас запросили из ЕС о резервировании 225 миллионов доз, есть опция для резервирования дополнительных 180 миллионов", - заявил он, добавив, что "переговоры идут и с другими регионами".
CureVac начала разработку CVnCoV в январе 2020 года, с июля проводятся клинические испытания. В настоящий момент ведутся испытания на этапе второй фазы в Перу и Панаме. Заключительные этапы третьей фазы компания планирует начать до конца текущего года. Вакцина, в случае ее допуска на рынок, будет производиться в немецком Тюбингене, где сейчас идет расширение производственных мощностей для потенциальных коммерческих поставок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаПанамаПеруБерлин (город)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЕвросоюзВ мире
 
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