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https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584238290.html
Производители "Спутник V" в России перешли на реакторы большого объема
Производители "Спутник V" в России перешли на реакторы большого объема
Российские производители вакцины для профилактики коронавирусного заболевания "Спутник V" перешли на реакторы большого объема, рассказал глава Российского фонда РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:15
2020-11-12T12:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
воз
южная корея
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские производители вакцины для профилактики коронавирусного заболевания "Спутник V" перешли на реакторы большого объема, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Дмитриев также напомнил, что вакцину планируют выпускать в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее, кроме того, идут переговоры с другими странами. По словам руководителя фонда, в декабре объем производства препарата будет "очень большим", а в следующем году он составит 500 миллионов доз (в России и за рубежом)."Российская экономика в значительной степени зависит от мировой, мы хотим, чтобы все вакцины производились. Сейчас мы можем быть частью мирового портфеля вакцин. &lt;...&gt; Может быть, получится масштабировать больше. Но необходимо, чтобы и Россия, и другие производили так много, насколько возможно", — подытожил он.Первая в мире вакцина от коронавирусаВ начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Испытуемые остаются под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.Накануне были опубликованы промежуточные результаты третьей фазы тестирования: согласно им, эффективность "Спутника V" составляет 92 процента. Первую дозу препарата получили более 20 тысяч добровольцев, свыше 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в пострегистрационных исследованиях участвуют 40 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, южная корея, белоруссия, бразилия, экономика

Производители "Спутник V" в России перешли на реакторы большого объема

11:15 12.11.2020 (обновлено: 12:11 12.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские производители вакцины для профилактики коронавирусного заболевания "Спутник V" перешли на реакторы большого объема, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Все производители работают над увеличением производства, потому что цепочка поставок просто не готова к огромному объему вакцин, который необходимо произвести. Мы масштабируем производство, мы уже перешли со средних реакторов (ферментаторов) на большие в России", — заявил он в интервью CNBC.

Дмитриев также напомнил, что вакцину планируют выпускать в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее, кроме того, идут переговоры с другими странами. По словам руководителя фонда, в декабре объем производства препарата будет "очень большим", а в следующем году он составит 500 миллионов доз (в России и за рубежом).
"Российская экономика в значительной степени зависит от мировой, мы хотим, чтобы все вакцины производились. Сейчас мы можем быть частью мирового портфеля вакцин. <...> Может быть, получится масштабировать больше. Но необходимо, чтобы и Россия, и другие производили так много, насколько возможно", — подытожил он.

Первая в мире вакцина от коронавируса

В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Испытуемые остаются под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.
Накануне были опубликованы промежуточные результаты третьей фазы тестирования: согласно им, эффективность "Спутника V" составляет 92 процента. Первую дозу препарата получили более 20 тысяч добровольцев, свыше 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в пострегистрационных исследованиях участвуют 40 тысяч человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВОЗЮжная КореяБелоруссияБразилияЭкономика
 
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