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https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584216428.html
ВОЗ оценила эффективность ежегодной вакцинации от гриппа
ВОЗ оценила эффективность ежегодной вакцинации от гриппа
Прививка от гриппа защищает только на год и может оказаться неэффективной от вируса из другого региона мира, рассказали РИА Новости во Всемирной организации... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:41
2020-11-12T10:54
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воз
общество
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ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Прививка от гриппа защищает только на год и может оказаться неэффективной от вируса из другого региона мира, рассказали РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.По словам экспертов, препараты против гриппа наиболее эффективны, когда циркулирующие в мире вирусы хорошо сочетаются с вирусами в вакцинах. Поэтому Глобальная система ВОЗ по надзору и ответным мерам против гриппа (GISRS) постоянно проводит мониторинг вирусов гриппа человека и дважды в год обновляет состав вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html
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воз, общество

ВОЗ оценила эффективность ежегодной вакцинации от гриппа

08:41 12.11.2020 (обновлено: 10:54 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПрививочный кабинет в городской поликлинике № 2 в Волгограде
Прививочный кабинет в городской поликлинике № 2 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Прививка от гриппа защищает только на год и может оказаться неэффективной от вируса из другого региона мира, рассказали РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.

"Вакцина против гриппа не продлится до следующего сезона гриппа, поскольку иммунная защита человека после вакцинации со временем снижается. Для обеспечения оптимальной защиты от циркулирующих вирусов гриппа людям необходимо ежегодно проходить вакцинацию", — подчеркнули в ВОЗ.

Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 08:00РИА Наука
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По словам экспертов, препараты против гриппа наиболее эффективны, когда циркулирующие в мире вирусы хорошо сочетаются с вирусами в вакцинах. Поэтому Глобальная система ВОЗ по надзору и ответным мерам против гриппа (GISRS) постоянно проводит мониторинг вирусов гриппа человека и дважды в год обновляет состав вакцин.

"Состав вакцин подбирается с учетом полушария, в котором будет применяться вакцина. Таким образом, вакцина для одного полушария может обеспечить лишь частичную защиту от инфекции гриппа в другом полушарии, хотя в некоторые годы вирусы в Северном и Южном полушарии могут быть антигенетически идентичными", — отметили в организации.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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