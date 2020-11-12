https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584216428.html

ВОЗ оценила эффективность ежегодной вакцинации от гриппа

ВОЗ оценила эффективность ежегодной вакцинации от гриппа

Прививка от гриппа защищает только на год и может оказаться неэффективной от вируса из другого региона мира, рассказали РИА Новости во Всемирной организации... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:41

2020-11-12T08:41

2020-11-12T10:54

распространение нового коронавируса

воз

общество

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ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Прививка от гриппа защищает только на год и может оказаться неэффективной от вируса из другого региона мира, рассказали РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.По словам экспертов, препараты против гриппа наиболее эффективны, когда циркулирующие в мире вирусы хорошо сочетаются с вирусами в вакцинах. Поэтому Глобальная система ВОЗ по надзору и ответным мерам против гриппа (GISRS) постоянно проводит мониторинг вирусов гриппа человека и дважды в год обновляет состав вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, общество