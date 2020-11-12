https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584214970.html

В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID

В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID

Люди, которые категорически отказываются от вакцинации, могут изменить свое мнение, если вакцины от COVID-19 докажут свою безопасность, считают во Всемирной... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:18

2020-11-12T08:18

2020-11-12T08:18

распространение нового коронавируса

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ЖЕНЕВА, 12 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Люди, которые категорически отказываются от вакцинации, могут изменить свое мнение, если вакцины от COVID-19 докажут свою безопасность, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Для тех, кто уже отказался от вакцин в целом, принятие или отказ от вакцины COVID-19 может зависеть от характера самого препарата и его предполагаемой безопасности. Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия", - заявили РИА Новости в ВОЗ.В организации подчеркнули, что успех любой вакцины от COVID-19 будет зависеть от доверия населения.По мнению экспертов организации, причины отказа от вакцинации всегда специфичны и зависят от конкретных условий. Не последнюю роль здесь играет и дезинформация о лекарственных препаратах."Уже появилась дезинформация о будущих вакцинах от COVID-19, что может повлиять на принятие и использование этих вакцин. Тем не менее, ВОЗ вполне уверена, что, как только мы приблизимся к появлению безопасных и эффективных вакцин от COVID-19, мы сможем рассчитывать на большой позитивный настрой в отношении вакцинации, особенно с учетом защиты и возможности вернуться к нормальной жизни, которую она может дать", - подчеркнули в ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, в мире