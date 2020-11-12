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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584214970.html
В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID
В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID
Люди, которые категорически отказываются от вакцинации, могут изменить свое мнение, если вакцины от COVID-19 докажут свою безопасность, считают во Всемирной... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:18
2020-11-12T08:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 12 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Люди, которые категорически отказываются от вакцинации, могут изменить свое мнение, если вакцины от COVID-19 докажут свою безопасность, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Для тех, кто уже отказался от вакцин в целом, принятие или отказ от вакцины COVID-19 может зависеть от характера самого препарата и его предполагаемой безопасности. Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия", - заявили РИА Новости в ВОЗ.В организации подчеркнули, что успех любой вакцины от COVID-19 будет зависеть от доверия населения.По мнению экспертов организации, причины отказа от вакцинации всегда специфичны и зависят от конкретных условий. Не последнюю роль здесь играет и дезинформация о лекарственных препаратах."Уже появилась дезинформация о будущих вакцинах от COVID-19, что может повлиять на принятие и использование этих вакцин. Тем не менее, ВОЗ вполне уверена, что, как только мы приблизимся к появлению безопасных и эффективных вакцин от COVID-19, мы сможем рассчитывать на большой позитивный настрой в отношении вакцинации, особенно с учетом защиты и возможности вернуться к нормальной жизни, которую она может дать", - подчеркнули в ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, в мире

В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID

08:18 12.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЖЕНЕВА, 12 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Люди, которые категорически отказываются от вакцинации, могут изменить свое мнение, если вакцины от COVID-19 докажут свою безопасность, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Для тех, кто уже отказался от вакцин в целом, принятие или отказ от вакцины COVID-19 может зависеть от характера самого препарата и его предполагаемой безопасности. Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия", - заявили РИА Новости в ВОЗ.
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
08:00РИА Наука
"Похожа на реальный вирус". Ученые — о вакцинах от COVID-19
В организации подчеркнули, что успех любой вакцины от COVID-19 будет зависеть от доверия населения.
"Мы слышим много отсылок к важности ускорения разработки вакцины от COVID-19 и скорейшего вывода ее на рынок, чтобы положить конец пандемии. Некоторые люди обеспокоены скоростью этого процесса и обеспокоены безопасностью и эффективностью будущей вакцины", - отметили в ВОЗ.
По мнению экспертов организации, причины отказа от вакцинации всегда специфичны и зависят от конкретных условий. Не последнюю роль здесь играет и дезинформация о лекарственных препаратах.
"Уже появилась дезинформация о будущих вакцинах от COVID-19, что может повлиять на принятие и использование этих вакцин. Тем не менее, ВОЗ вполне уверена, что, как только мы приблизимся к появлению безопасных и эффективных вакцин от COVID-19, мы сможем рассчитывать на большой позитивный настрой в отношении вакцинации, особенно с учетом защиты и возможности вернуться к нормальной жизни, которую она может дать", - подчеркнули в ВОЗ.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
 
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