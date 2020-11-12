https://ria.ru/20201112/uregulirovanie-1584374238.html
В Анкаре рассказали о роли Турции в карабахском урегулировании
В Анкаре рассказали о роли Турции в карабахском урегулировании
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна находится внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе, как на поле, так и за столом... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:46
2020-11-12T20:46
2020-11-12T20:46
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
хулуси акар
ильхам алиев
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна находится внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе, как на поле, так и за столом переговоров."Где там (в соглашении по Карабаху - ред.) Турция? Турция внутри него. И за столом, и на поле… Завтра прибывает большая делегация из России. Будут обсуждаться тактические и технические детали, кто где будет стоять и кто что будет делать", - цитирует Акара агентство Anadolu.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, хулуси акар, ильхам алиев, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире