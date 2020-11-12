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Самарский губернатор предлагает упростить расширение деятельности ТОСЭР
Самарский губернатор предлагает упростить расширение деятельности ТОСЭР
Процедуру внесения изменений в постановления о создании территории опережающего социально-экономического развития надо упростить в части расширения разрешенных... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:02
2020-12-04T20:02
дмитрий азаров
самарская область
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Процедуру внесения изменений в постановления о создании территории опережающего социально-экономического развития надо упростить в части расширения разрешенных видов деятельности, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Территория опережающего социально-экономического развития — часть территории субъекта РФ, на которой установлены особые льготы для предпринимателей."Раз уж мы говорим о перезапуске инвестиционной деятельности. Крайне важно упростить процедуру внесения изменений в постановления о создания ТОСЭР в части расширения разрешенных видов деятельности. Сегодня, действительно, эта процедура крайне сложная, завязана на федеральном уровне. Ее нужно упрощать", — сказал Азаров на форуме "Сильные идеи для нового времени".По его словам, льготы по страховым взносам также нуждаются в корректировке."Почему нам не продлить этот период на весь весь период работы ТОСЭР? Вот почему этого не сделать? Непонятно. На мой взгляд, это предложение… нужно реализовывать в кратчайшее время", — отметил губернатор.Также он отметил, что существует проблема отсутствия единого подхода к толкованию правовых норм, регламентирующих функционирование ТОСЭР в моногородах."На практике это во что выливается, что у нас налоговые органы, оперируя положением федерального закона о ТОСЭРах для Дальневосточного федерального округа, предъявляют излишние требования к резидентам ТОСЭР в моногородах. И здесь просто бесконечные соглашения, допсоглашения о созданиях рабочих мест требуют дополнительной валидации и переподтверждения. Надо тоже преодолеть эту проблему", - сказал Азаров.
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дмитрий азаров, самарская область

Самарский губернатор предлагает упростить расширение деятельности ТОСЭР

15:02 12.11.2020 (обновлено: 20:02 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Процедуру внесения изменений в постановления о создании территории опережающего социально-экономического развития надо упростить в части расширения разрешенных видов деятельности, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Территория опережающего социально-экономического развития — часть территории субъекта РФ, на которой установлены особые льготы для предпринимателей.
"Раз уж мы говорим о перезапуске инвестиционной деятельности. Крайне важно упростить процедуру внесения изменений в постановления о создания ТОСЭР в части расширения разрешенных видов деятельности. Сегодня, действительно, эта процедура крайне сложная, завязана на федеральном уровне. Ее нужно упрощать", — сказал Азаров на форуме "Сильные идеи для нового времени".
По его словам, льготы по страховым взносам также нуждаются в корректировке.
"Почему нам не продлить этот период на весь весь период работы ТОСЭР? Вот почему этого не сделать? Непонятно. На мой взгляд, это предложение… нужно реализовывать в кратчайшее время", — отметил губернатор.
Также он отметил, что существует проблема отсутствия единого подхода к толкованию правовых норм, регламентирующих функционирование ТОСЭР в моногородах.
"На практике это во что выливается, что у нас налоговые органы, оперируя положением федерального закона о ТОСЭРах для Дальневосточного федерального округа, предъявляют излишние требования к резидентам ТОСЭР в моногородах. И здесь просто бесконечные соглашения, допсоглашения о созданиях рабочих мест требуют дополнительной валидации и переподтверждения. Надо тоже преодолеть эту проблему", - сказал Азаров.
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