https://ria.ru/20201112/uproschenie-1587749412.html

Самарский губернатор предлагает упростить расширение деятельности ТОСЭР

Самарский губернатор предлагает упростить расширение деятельности ТОСЭР

Процедуру внесения изменений в постановления о создании территории опережающего социально-экономического развития надо упростить в части расширения разрешенных... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:02

2020-11-12T15:02

2020-12-04T20:02

дмитрий азаров

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155086/42/1550864271_0:210:2896:1839_1400x0_80_0_0_d7945f81fe4d03aa7d7e52fcd02bf2bd.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Процедуру внесения изменений в постановления о создании территории опережающего социально-экономического развития надо упростить в части расширения разрешенных видов деятельности, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Территория опережающего социально-экономического развития — часть территории субъекта РФ, на которой установлены особые льготы для предпринимателей."Раз уж мы говорим о перезапуске инвестиционной деятельности. Крайне важно упростить процедуру внесения изменений в постановления о создания ТОСЭР в части расширения разрешенных видов деятельности. Сегодня, действительно, эта процедура крайне сложная, завязана на федеральном уровне. Ее нужно упрощать", — сказал Азаров на форуме "Сильные идеи для нового времени".По его словам, льготы по страховым взносам также нуждаются в корректировке."Почему нам не продлить этот период на весь весь период работы ТОСЭР? Вот почему этого не сделать? Непонятно. На мой взгляд, это предложение… нужно реализовывать в кратчайшее время", — отметил губернатор.Также он отметил, что существует проблема отсутствия единого подхода к толкованию правовых норм, регламентирующих функционирование ТОСЭР в моногородах."На практике это во что выливается, что у нас налоговые органы, оперируя положением федерального закона о ТОСЭРах для Дальневосточного федерального округа, предъявляют излишние требования к резидентам ТОСЭР в моногородах. И здесь просто бесконечные соглашения, допсоглашения о созданиях рабочих мест требуют дополнительной валидации и переподтверждения. Надо тоже преодолеть эту проблему", - сказал Азаров.

https://ria.ru/20201110/byudzhet-1583998644.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий азаров, самарская область