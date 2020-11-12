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Супергеройский сериал "Академия "Амбрелла" продлили на третий сезон
Супергеройский сериал "Академия "Амбрелла" продлили на третий сезон
Сериал "Академия "Амбрелла" на Netflix продлили на третий сезон, сообщает NME. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T02:07
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культура
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новости культуры
netflix
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сериал "Академия "Амбрелла" на Netflix продлили на третий сезон, сообщает NME.К своим ролям вернутся Эллен Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман и другие актеры. Третий сезон будет состоять из десяти эпизодов по одному часу и действие в нем начнется с того момента, на котором закончился предыдущий (его премьера состоялась 31 июля 2020 года). В сериале рассказывается о приключениях семьи супергероев, которые пытаются разгадать тайну смерти приемного отца и предотвратить апокалипсис. Съемки начнутся в Торонто в феврале следующего года. Релиз ожидается в 2021 или 2022 годах.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, торонто

Супергеройский сериал "Академия "Амбрелла" продлили на третий сезон

02:07 12.11.2020
 
© Фото : CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIXАктеры сериала "Академия "Амбрелла"
Актеры сериала Академия Амбрелла - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сериал "Академия "Амбрелла" на Netflix продлили на третий сезон, сообщает NME.
К своим ролям вернутся Эллен Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман и другие актеры.
Третий сезон будет состоять из десяти эпизодов по одному часу и действие в нем начнется с того момента, на котором закончился предыдущий (его премьера состоялась 31 июля 2020 года).
В сериале рассказывается о приключениях семьи супергероев, которые пытаются разгадать тайну смерти приемного отца и предотвратить апокалипсис.
Съемки начнутся в Торонто в феврале следующего года. Релиз ожидается в 2021 или 2022 годах.
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