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Супергеройский сериал "Академия "Амбрелла" продлили на третий сезон

Супергеройский сериал "Академия "Амбрелла" продлили на третий сезон

Сериал "Академия "Амбрелла" на Netflix продлили на третий сезон, сообщает NME. РИА Новости, 12.11.2020

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сериал "Академия "Амбрелла" на Netflix продлили на третий сезон, сообщает NME.К своим ролям вернутся Эллен Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман и другие актеры. Третий сезон будет состоять из десяти эпизодов по одному часу и действие в нем начнется с того момента, на котором закончился предыдущий (его премьера состоялась 31 июля 2020 года). В сериале рассказывается о приключениях семьи супергероев, которые пытаются разгадать тайну смерти приемного отца и предотвратить апокалипсис. Съемки начнутся в Торонто в феврале следующего года. Релиз ожидается в 2021 или 2022 годах.

https://ria.ru/20201018/outsider-1579972971.html

торонто

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, торонто