https://ria.ru/20201112/ukraina-1584284971.html

Лавров рассказал о претензиях к Германии и Франции по ситуации на Украине

Лавров рассказал о претензиях к Германии и Франции по ситуации на Украине

У России есть колоссальные претензии к Берлину и Парижу по урегулированию на Украине, важно, чтобы ФРГ и Франция заставили Киев уважать минские соглашения,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:06

2020-11-12T14:06

2020-11-12T14:21

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У России есть колоссальные претензии к Берлину и Парижу по урегулированию на Украине, важно, чтобы ФРГ и Франция заставили Киев уважать минские соглашения, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."По Украине это колоссальные претензии к нашим германским и французским коллегам. Прятаться за пять принципов Евросоюза, которые гласят, что с Россией все будет хорошо, как только Россия выполнит минские договоренности, это уже, знаете, граничит с дипломатической нечистоплотностью", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ."Прежде чем потакать подобному подходу (Украины) на подрыв минских договоренностей, необходимо, чтобы Берлин и Париж возвысили свой голос и призвали (президента Украины Владимира) Зеленского и его команду уважать то, о чем было сказано почти год назад на парижском саммите нормандского формата. Минским договоренностям нет альтернативы. Пока этого не будет сделано, мы будем считать, что Берлин и Франция потакают разрушению того, что было создано их руками, это уже будет второе предательство своих собственных договоренностей", - отметил Лавров.Как сказал глава МИД РФ, первое "предательство" было в феврале 2014 года, когда ФРГ, Франция и Польша подписались под протоколом о регулировании между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а позднее оппозиция "плюнула им в лицо, порвала их подписи, а представители Евросоюза просто утерлись и признали незаконный захват власти через вооруженный антиконституционный государственный переворот".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201111/zhirinovskiy-1584163085.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, франция, германия, украина, в мире