Лавров рассказал о претензиях к Германии и Франции по ситуации на Украине
14:06 12.11.2020 (обновлено: 14:21 12.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У России есть колоссальные претензии к Берлину и Парижу по урегулированию на Украине, важно, чтобы ФРГ и Франция заставили Киев уважать минские соглашения, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По Украине это колоссальные претензии к нашим германским и французским коллегам. Прятаться за пять принципов Евросоюза, которые гласят, что с Россией все будет хорошо, как только Россия выполнит минские договоренности, это уже, знаете, граничит с дипломатической нечистоплотностью", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
"Прежде чем потакать подобному подходу (Украины) на подрыв минских договоренностей, необходимо, чтобы Берлин и Париж возвысили свой голос и призвали (президента Украины Владимира) Зеленского и его команду уважать то, о чем было сказано почти год назад на парижском саммите нормандского формата. Минским договоренностям нет альтернативы. Пока этого не будет сделано, мы будем считать, что Берлин и Франция потакают разрушению того, что было создано их руками, это уже будет второе предательство своих собственных договоренностей", - отметил Лавров.
Как сказал глава МИД РФ, первое "предательство" было в феврале 2014 года, когда ФРГ, Франция и Польша подписались под протоколом о регулировании между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а позднее оппозиция "плюнула им в лицо, порвала их подписи, а представители Евросоюза просто утерлись и признали незаконный захват власти через вооруженный антиконституционный государственный переворот".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.