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Программу "Земский учитель" планируют продлить
Программу "Земский учитель" планируют продлить
Программу "Земский учитель" планируется продлить на 2023 год, изначально ее планировалось провести в 2020-2022 годах, рассказал замминистра просвещения Андрей... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:32
2020-11-12T11:32
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Программу "Земский учитель" планируется продлить на 2023 год, изначально ее планировалось провести в 2020-2022 годах, рассказал замминистра просвещения Андрей Николаев."Было принято принципиальное решение, несмотря даже на подходы по некоторому сокращению общих бюджетных ассигнований, что мы эту программу продлеваем. Я напомню, что она изначально была рассчитана только на три года - на 2020-2022 годы. Вы видите уже ассигнования на 2023 год. И эта программа будет продолжена", - заявил Николаев на заседании комитета Государственной думы по образованию и науке.Он добавил, что министерство не остановится, "пока вакансии в разные годы не будут удовлетворены".По федеральной программе "Земский учитель", которая реализуется с этого года по инициативе президента России Владимира Путина, педагоги до 55 лет, приехавшие работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.
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россия
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество

Программу "Земский учитель" планируют продлить

11:32 12.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики на уроке в школе деревне Аполлоновка в Омской области
Ученики на уроке в школе деревне Аполлоновка в Омской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Программу "Земский учитель" планируется продлить на 2023 год, изначально ее планировалось провести в 2020-2022 годах, рассказал замминистра просвещения Андрей Николаев.
"Было принято принципиальное решение, несмотря даже на подходы по некоторому сокращению общих бюджетных ассигнований, что мы эту программу продлеваем. Я напомню, что она изначально была рассчитана только на три года - на 2020-2022 годы. Вы видите уже ассигнования на 2023 год. И эта программа будет продолжена", - заявил Николаев на заседании комитета Государственной думы по образованию и науке.
Он добавил, что министерство не остановится, "пока вакансии в разные годы не будут удовлетворены".
По федеральной программе "Земский учитель", которая реализуется с этого года по инициативе президента России Владимира Путина, педагоги до 55 лет, приехавшие работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.
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