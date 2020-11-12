https://ria.ru/20201112/uchitel-1584241174.html
Программу "Земский учитель" планируют продлить
Программу "Земский учитель" планируют продлить
Программу "Земский учитель" планируется продлить на 2023 год, изначально ее планировалось провести в 2020-2022 годах, рассказал замминистра просвещения Андрей... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:32
2020-11-12T11:32
2020-11-12T11:32
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Программу "Земский учитель" планируется продлить на 2023 год, изначально ее планировалось провести в 2020-2022 годах, рассказал замминистра просвещения Андрей Николаев."Было принято принципиальное решение, несмотря даже на подходы по некоторому сокращению общих бюджетных ассигнований, что мы эту программу продлеваем. Я напомню, что она изначально была рассчитана только на три года - на 2020-2022 годы. Вы видите уже ассигнования на 2023 год. И эта программа будет продолжена", - заявил Николаев на заседании комитета Государственной думы по образованию и науке.Он добавил, что министерство не остановится, "пока вакансии в разные годы не будут удовлетворены".По федеральной программе "Земский учитель", которая реализуется с этого года по инициативе президента России Владимира Путина, педагоги до 55 лет, приехавшие работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.
https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578130259.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество