https://ria.ru/20201112/ucheniya-1584324337.html

СМИ: начальник штаба сухопутных сил Британии потерялся во время учений

СМИ: начальник штаба сухопутных сил Британии потерялся во время учений

Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит потерялся во время учений после того, как выпрыгнул с вертолета для поднятия... РИА Новости, 12.11.2020

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ЛОНДОН, 12 ноя - РИА Новости. Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит потерялся во время учений после того, как выпрыгнул с вертолета для поднятия боевого духа солдат, сообщает газета Sun со ссылкой на собственные источники.Инцидент произошел около 20.00 местного времени (23.00 мск) 10 ноября на полигоне возле Солсбери, где более 2 тысяч военнослужащих участвовали в учениях CERBERUS. Высадка генерала должна была происходить скрытно, по нормативам проведения спецопераций.В группе встречающих военачальника началась паника после того, как по звукам стало понятно, что вертолет улетел, а генерал так и не показался. Военные отчаянно пытались дозвониться генералу и его помощникам на мобильные телефоны, однако это сделать не удалось из-за отсутствия сигнала сети сотовой связи.Источник издания в минобороны рассказал, что начштаба был вскоре найден, военные даже настаивают на том, что он не терялся, а "находился там, где его не ожидали".Навстречу генералу в составе группы побежал командир бригады, которую должен был посещать на учениях Карлтон-Смит.Источник добавил, что пропажа генерала случилась из-за того, что пилот выбрал место для высадки примерно в 600 метрах от запланированного.Знакомый генерала рассказал, что Карлтон-Смит является высокопрофессисональным военным и ему ничего не угрожало.В тот же вечер генерал отправился в Лондон.

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/su-27-1576461420.html

https://ria.ru/20200805/1575388793.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солсбери, sun, великобритания, лондон, в мире