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СМИ: начальник штаба сухопутных сил Британии потерялся во время учений
СМИ: начальник штаба сухопутных сил Британии потерялся во время учений
Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит потерялся во время учений после того, как выпрыгнул с вертолета для поднятия... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:53
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ЛОНДОН, 12 ноя - РИА Новости. Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит потерялся во время учений после того, как выпрыгнул с вертолета для поднятия боевого духа солдат, сообщает газета Sun со ссылкой на собственные источники.Инцидент произошел около 20.00 местного времени (23.00 мск) 10 ноября на полигоне возле Солсбери, где более 2 тысяч военнослужащих участвовали в учениях CERBERUS. Высадка генерала должна была происходить скрытно, по нормативам проведения спецопераций.В группе встречающих военачальника началась паника после того, как по звукам стало понятно, что вертолет улетел, а генерал так и не показался. Военные отчаянно пытались дозвониться генералу и его помощникам на мобильные телефоны, однако это сделать не удалось из-за отсутствия сигнала сети сотовой связи.Источник издания в минобороны рассказал, что начштаба был вскоре найден, военные даже настаивают на том, что он не терялся, а "находился там, где его не ожидали".Навстречу генералу в составе группы побежал командир бригады, которую должен был посещать на учениях Карлтон-Смит.Источник добавил, что пропажа генерала случилась из-за того, что пилот выбрал место для высадки примерно в 600 метрах от запланированного.Знакомый генерала рассказал, что Карлтон-Смит является высокопрофессисональным военным и ему ничего не угрожало.В тот же вечер генерал отправился в Лондон.
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/su-27-1576461420.html
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солсбери, sun, великобритания, лондон, в мире

СМИ: начальник штаба сухопутных сил Британии потерялся во время учений

16:53 12.11.2020 (обновлено: 17:13 12.11.2020)
 
© Фото : British ArmyГенерал Марк Карлтон-Смит
Генерал Марк Карлтон-Смит - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : British Army
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ЛОНДОН, 12 ноя - РИА Новости. Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит потерялся во время учений после того, как выпрыгнул с вертолета для поднятия боевого духа солдат, сообщает газета Sun со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел около 20.00 местного времени (23.00 мск) 10 ноября на полигоне возле Солсбери, где более 2 тысяч военнослужащих участвовали в учениях CERBERUS. Высадка генерала должна была происходить скрытно, по нормативам проведения спецопераций.
"Генерал, бывший командир спецназа SAS, был выброшен в ошибочном районе во время посещения полигона площадью 300 квадратных миль (около 770 квадратных километров). Он выпрыгнул с борта вертолета Wildcat после наступления сумерек, для того чтобы поднять мораль военнослужащих. Генерал понял, что потерялся, только тогда, когда увидел, что вертолет улетел, а его самого никто не встречает", - пишет издание.
В группе встречающих военачальника началась паника после того, как по звукам стало понятно, что вертолет улетел, а генерал так и не показался. Военные отчаянно пытались дозвониться генералу и его помощникам на мобильные телефоны, однако это сделать не удалось из-за отсутствия сигнала сети сотовой связи.
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Источник издания в минобороны рассказал, что начштаба был вскоре найден, военные даже настаивают на том, что он не терялся, а "находился там, где его не ожидали".
"Был момент, когда все вскрикнули "О, черт...", поняв, что потеряли командующего. Его приезд был важным, все для него было спланировано. И когда стало понятно, где он (генерал), за ним была отправлена спецгруппа", - рассказал источник в минобороны.
Навстречу генералу в составе группы побежал командир бригады, которую должен был посещать на учениях Карлтон-Смит.
Источник добавил, что пропажа генерала случилась из-за того, что пилот выбрал место для высадки примерно в 600 метрах от запланированного.
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Знакомый генерала рассказал, что Карлтон-Смит является высокопрофессисональным военным и ему ничего не угрожало.
"Марк - высококлассный спецназовец. Он, лишь взглянув на небо, может найти дорогу туда, куда ему нужно. Он хорошо владеет навыками выживания и спасения. Я уверен, что он с юмором отнесется к произошедшему... Такие вещи происходят чаще чем вы можете представить", - сказал собеседник газеты.
В тот же вечер генерал отправился в Лондон.
 
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