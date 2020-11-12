https://ria.ru/20201112/ucheba-1584371998.html
В Госдуму внесли проект об эксперименте по переносу начала учебного года
В Госдуму внесли проект об эксперименте по переносу начала учебного года
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о проведении до 2023 года эксперимента по переносу начала учебного года в школах на 1 октября, соответствующий... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:26
2020-11-12T20:26
2020-11-12T20:26
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
лдпр
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о проведении до 2023 года эксперимента по переносу начала учебного года в школах на 1 октября, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.Уточняется, что эксперимент будет проводиться до 31 августа 2023 года. После его окончания Минпросвещения РФ, Минобрнауки и Рособрнадзор оценят его результаты и представят соответствующий доклад с предложениями в кабмин."Проект федерального закона "О проведении эксперимента по переносу начала учебного года в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, на 1 октября" направлен на установление добровольного переноса начала учебного года в общеобразовательных организациях на 1 октября", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что при проведении эксперимента должны учитываться социально-экономические, климатические и иные объективные факторы, влияющие на начало учебного года. При решении региона провести эксперимент и принятии соответствующего регионального закона все школы субъекта смогут принять в нем участие.По мнению авторов инициативы, перенос начала учебного года особенно актуален в настоящее время, так как с апреля 2020 года был введен ряд ограничительных мер в связи с COVID-19, в том числе закрытие детских лагерей, детских спортивных и творческих кружков и так далее."Несомненно, что все детские организации снова откроются, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, однако у детей останется не так много времени от школьных каникул для активного отдыха", - добавляется в пояснительной записке.Проект предусматривает, что учебный год в школах, перенесших его начало на 1 октября, будет заканчиваться в соответствии с учебным планом.
https://ria.ru/20201111/minprosvescheniya-1584130300.html
https://ria.ru/20200618/1573156139.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лдпр, госдума рф, общество
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости.
Депутаты от ЛДПР
внесли в Госдуму
законопроект о проведении до 2023 года эксперимента по переносу начала учебного года в школах на 1 октября, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Уточняется, что эксперимент будет проводиться до 31 августа 2023 года. После его окончания Минпросвещения РФ, Минобрнауки и Рособрнадзор
оценят его результаты и представят соответствующий доклад с предложениями в кабмин.
"Проект федерального закона "О проведении эксперимента по переносу начала учебного года в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, на 1 октября" направлен на установление добровольного переноса начала учебного года в общеобразовательных организациях на 1 октября", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что при проведении эксперимента должны учитываться социально-экономические, климатические и иные объективные факторы, влияющие на начало учебного года. При решении региона провести эксперимент и принятии соответствующего регионального закона все школы субъекта смогут принять в нем участие.
По мнению авторов инициативы, перенос начала учебного года особенно актуален в настоящее время, так как с апреля 2020 года был введен ряд ограничительных мер в связи с COVID-19, в том числе закрытие детских лагерей, детских спортивных и творческих кружков и так далее.
"Несомненно, что все детские организации снова откроются, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, однако у детей останется не так много времени от школьных каникул для активного отдыха", - добавляется в пояснительной записке.
Проект предусматривает, что учебный год в школах, перенесших его начало на 1 октября, будет заканчиваться в соответствии с учебным планом.